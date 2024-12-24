Спутниковые карты помогли полиции в расследовании убийства

Испанские полицейские более года пытаются найти убийцу жителя Кубы, приехавшего в страну навестить свою жену.

Недавние обновления изображений спутникового сервиса Google Maps могли предоставить полиции ключ к решению давней загадки об исчезновении 33-летнего кубинца JLPO.

Всё началось более года назад, когда мужчина приехал в городок Тахуэко навестить свою жену, работающую в Европе. Вскоре после прибытия в Испанию кубинец пропал без вести, а с его телефона родственникам начали поступать странные сообщения - якобы мужчина встретил в Испании женщину и планировал выбросить свой телефон. В ноябре 2023 года JLPO признали пропавшим без вести.

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В полиции подозревали, что в исчезновении и потенциальном убийстве мужчины могла быть замешана его жена и её любовник, но доказать это не могли – до недавнего обновления Google Maps. На спутниковых изображениях, сделанных на главной улице Тахуэко и загруженных в октябре, появилась фигура мужчины — главного подозреваемого в деле — толкающего тачку с чем-то громоздким внутри и обернутым в белый мешок. Позже этот же мужчина виден, грузящим в багажник красной машины этот же большой «пакет».

Дальнейшее расследование полицейских привело их на кладбище, где были обнаружены останки пропавшего JLPO. Сообщается, что пара в центре любовного треугольника была арестована по подозрению в убийстве кубинца.

Пока расследование продолжается, многие детали дела остаются под вопросом: когда именно были сделаны фотографии, и как полиция сможет доказать вину пары на основе открытых данных; где остальные останки кубинца и как именно было совершено преступление. Пока ясно лишь одно – большое количество систем слежки в современном мире и спутниковые наблюдения действительно могут помешать злоумышленникам скрывать свои следы.