Сразу два очаровательных детеныша родились в Московском зоопарке

С разницей в один день на свет появились капибаренок и маленькая горилла.

В Московском зоопарке пополнение: самка гориллы Кира родила мальчика. Счастливое событие произошло 4 февраля, всего через день после рождения в другой части зоопарка маленького капибарёнка у самки Малой.

В семействе краснокнижных равнинных горилл это уже не первый детёныш. 29-летняя Кира и брутальный самец Визури воспитывают двух дочек Афию и Клеопатру, а их сыновья Викинг и Квабена отправились в другие зоопарки, когда подросли. Вместе с семейством также проживает взрослая самка Шинда и её дочка Ама.

Фото: Пресс-служба Московского зоопарка

Сейчас Кира восстанавливается после родов и практически все время держит малыша на руках, лишь изредка перекладывая его на колени – она очень заботливая мама, рассказали в зоопарке.

«Пока Кира не дает детеныша другим членам семьи, однако разрешает подойти познакомиться и погладить его. Папа Визури будет проявлять активное участие в воспитании позже, когда мальчик подрастёт», – генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

В следующие шесть месяцев малыш будет питаться исключительно молоком матери: окончательно он откажется от него лишь в возрасте 3-4 лет. Тогда самец полностью перейдет на зелень, овощи, веточный корм, сухофрукты, семечки, орехи, молочные продукты и изредка фрукты.

Посетители Московского зоопарка могут наблюдать за малышом в экспозиционном вольере павильона «Приматы» уже с первого дня жизни.

А в начале февраля гости зоосада могли впервые наблюдать за процессом появления на свет маленького капибаренка. Для самки Малой и её партнёра Кузьмы это уже девятый малыш. Роды прошли в экспозиционном вольере без осложнений, поэтому помощь зоологов не потребовалась. В важный момент рядом с Малой были все члены семьи – отец Кузьма и остальные дети.

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Сразу после рождения малыша капибары Фото: Пресс-служба Московского зоопарка

Уже через час капибаренок встал на ноги – детёныши этих очаровательных млекопитающих появляются на свет хорошо сформированными, покрытыми шерстью, с открытыми глазками и прорезавшимися зубками. Самые большие грызуны в мире с рождения умеют ходить и плавать.

Пока пол малыша неизвестен. Первые несколько месяцев жизни он, так же как и малыш гориллы, будет питаться материнским молоком – однако вместе с этим он уже начал пробовать и другую, «взрослую еду»: сено, зелень, свежие овощи и комбинированные корма.

Подросший детёныш

Кузьма и Малая вместе с начала 2020 года. Четверо подросших самцов пары уехали в другие зоопарки. Сейчас в группе, кроме новорожденного малыша, живут два самца капибары, рожденные летом прошлого года, а также старшая дочка Лапочка, ей полтора года, и годовалая Скарлетт. Лапочка на правах самой старшей присматривает за малышом, когда мама чем-то занята. У этих социальных животных заботу о потомстве делят между собой все члены семейства.