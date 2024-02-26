Сразу пятерым пассажирам стало плохо на борту летевшего в Якутск самолета

Это рекордное количество пассажиров, которым одновременно потребовалась помощь врачей. После посадки некоторых госпитализировали.

Сразу пятерым пассажирам поплохело на борту самолета российской авиакомпании S7 Airlines. Непредвиденная ситуация произошла во время рейса из Москвы в Якутск, в субботу вечером, 24 февраля.

Практически сразу после вылета на плохое самочувствие пожаловалась одна из пассажирок. На борту оказались два врача УЗИ якутского научно-практического центра «Фтизиатрия», которые вместе с членами экипажа привели ее в чувство.

Спустя некоторое время медицинская помощь потребовалась еще четырем пассажирам. У одного из мужчин случился гипертонический криз, а у женщины возникла сердечная недостаточность из-за злоупотребления назальным спреем. Сообщается, что в самолете было душно и чувствовался запах перегара.

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«Мы весь рейс были на ногах, помогали то одному, то другому. Смогли отдохнуть уже почти к концу полета, когда лететь оставалось около часа», – рассказала Луиза Атласова, врачи УЗИ отделения лучевой диагностики ГБУ РС(Я) «НПЦ «Фтизиатрия» им. Е.Н. Андреева», которая возвращалась в Якутск после учебы в Москве.