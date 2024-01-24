США готовится к нашествию триллиона цикад

Ученые называют это «цикадным» апокалипсисом.

Среди цикад выделяют род периодических цикад. Их жизненные циклы уникальны и составляют или 13, или 17 лет – взрослые насекомые появляются один раз за цикл, остальное время личинки живут под землей и питаются соками корней растений. Разные выводки периодических цикад «просыпаются» раз в цикл (13 и 17 лет) и выбираются на поверхность практически одновременно. Это уже изученное явление, но скоро Соединенные Штаты ждет новое испытание – вскоре там проснутся сразу обе популяции, циклы которых совпали.

Ученые предупреждают, что вскоре крылатые насекомые заполонят около 16 штатов, в результате чего они повредят тысячи деревьев без возможности восстановления.

Флойд Шокли, энтомолог из Смитсоновского национального музея естественной истории, рассказал, что «никто из ныне живущих людей больше не увидит повторения этого явления». По оценкам Шокли, триллионы цикад заполнят примерно 40 квадратных километров территории США.

Фото: Martin LaBar / Flickr

Ожидается, что нашествие цикад в первую очередь затронет Алабаму, Арканзас, Джорджию, Иллинойс, Индиану, Кентукки, Луизиану, Миссисипи, Миссури, Северную Каролину, Оклахому, Южную Каролину, Теннесси и Вирджинию.

Для появления цикад температура почвы должна прогреться до 17 °C на глубине от 30 до 45 сантиметров.

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Эксперты предсказывают, что лесные районы, включая городские зеленые зоны, будут подвержены нашествию сильнее, чем сельскохозяйственные регионы.

Ожидается, что оба выводка проживут около месяца, но из-за большого количества насекомых, по мнению Шокли, их «будет достаточно, чтобы возникла необходимость уборки их тел» с улиц в городских районах.