США сбили китайский аэростат, который вел наблюдение. Что это вообще такое?

Эксперт объяснил, как работают воздушные шары-шпионы в наше время.

4 февраля 2023 года американские военные сбили у побережья Южной Каролины то, что официальные лица назвали китайским разведывательным аэростатом. США и Канада отследили воздушный шар, когда он пересек Алеутские острова, пролетел над Западной Канадой и вошел в воздушное пространство США над Айдахо.

Официальные лица Министерства обороны США подтвердили, что военные отслеживали воздушный шар, когда он пролетал над континентальной частью США на высоте около 18000 метров над землей, в том числе над авиабазой Мальмстрем в Монтане. На базе размещается 341-е ракетное крыло, которое эксплуатирует ядерные межконтинентальные баллистические ракеты.

На следующий день китайские официальные лица признали, что воздушный шар принадлежал им, но отрицали, что он предназначался для шпионажа или для входа в воздушное пространство США. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что появление аэростата вынудило его отменить поездку в Пекин. Он должен был встречаться с министром иностранных дел Китая Цинь Ганем 5 и 6 февраля.

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Пентагон сообщил, что второй предположительно китайский воздушный шар был замечен над Латинской Америкой. 4 февраля официальные лица сообщили журналистам, что где-то в мире работает третий китайский аэростат-разведчик, который является частью китайской военной программы наблюдения.

Наблюдение за противником с воздушного шара восходит к 1794 году, когда французы использовали воздушный шар для отслеживания австрийских и голландских войск в битве при Флерюсе.

Аэрокосмический инженер Иэн Бойд из Университета Колорадо в Боулдере объяснил, как работают воздушные шары-шпионы и почему их до сих пор используют в наше время высоких технологий и маневренных дронов.

Шпионский шар – это буквально наполненный газом воздушный шар, который летит довольно высоко в небе, примерно на высоте следования коммерческих самолетов. На нем есть несколько сложных камер и технологий обработки изображений, которые направляются на землю. Он собирает информацию с помощью фотографий и других изображений всего, что происходит на земле под ним.

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Но зачем кому-то использовать воздушный шар-шпион, когда есть спутники-шпионы? Спутники являются предпочтительным методом шпионажа. Они находятся на одном из двух разных типов орбит. Первая называется низкой околоземной орбитой, и, как следует из названия, эти спутники находятся относительно близко к земле. Но они все еще в нескольких сотнях километрах над нами.

Преимущество спутников, находящихся на низкой околоземной орбите, в том, что они находятся ближе к Земле, поэтому они могут видеть вещи более четко, чем спутники, находящиеся дальше. Недостатком этих низкоорбитальных спутников является то, что они постоянно движутся вокруг Земли. Чтобы совершить один оборот вокруг Земли, им требуется около 90 минут.

Второй тип спутниковой орбиты называется геосинхронной орбитой, и он намного дальше. Его недостаток в удаленности, а преимущество – в постоянстве, так как такие спутники могут непрерывно поставлять изображения из одной и той же геолокации.

Аэростаты в некотором смысле превосходят оба типа спутников, поскольку они находятся намного ближе к земле и могут доставлять более четкие изображения с поверхности. Тем не менее, в наши дни шпионаж с помощью воздушных шаров обычно не осуществляется, потому что они являются относительно легкой мишенью и не полностью управляемы.

«Я не знаю, что находилось на этом конкретном воздушном шаре-шпионе, но, скорее всего, это разные камеры, собирающие разную информацию. В наши дни визуализация проводится в разных областях электромагнитного спектра. Люди видят в определенном диапазоне этого спектра, видимого спектра. Итак, если у вас есть камера и вы фотографируете свою собаку, это видимая фотография. Это одна из задач самолетов-шпионов. Они делают обычные фотографии, хотя у них очень хорошие возможности масштабирования, позволяющие значительно увеличить то, что они видят», – Иэн Бойд.

Но, как объясняет Бойд, вы также можете собирать различные виды информации в других частях электромагнитного спектра, например, в инфракрасном. Так, камера, работающая в видимой части спектра, ничего не покажет вам ночью, но инфракрасная камера может улавливать тепло в темноте.

Большинство подобных воздушных шаров летят буквально туда, куда дует ветер. На них нет людей, и они находятся во власти любой погоды. Иногда у них есть направляющие устройства, которые меняют высоту воздушного шара, чтобы уловить ветер, идущий в определенном направлении.

Спутниковый снимок США 1982 года, на котором запечатлена советская подводная лодка Фото: National Reconnaissance Office

Официальные лица Соединенных Штатов заявили, что у китайского аэростата-наблюдателя есть пропеллеры, помогающие управлять им. Если это подтвердится, это означает, что его оператор будет иметь гораздо больший контроль над траекторией воздушного шара.

Но каковы пределы национального воздушного пространства? Существует международно признанная граница, называемая линией Кармана, на высоте 100 километров. Китайский аэростат летел значительно ниже этой отметки, так что он правомерно считался находящимся в воздушном пространстве США.

Широкий интерес к этому происшествию иллюстрирует его необычность. Мало кто ожидает, что в наши дни кто-то будет активно использовать воздушные шары для шпионажа. США запускали такие воздушные шары над Советским Союзом в 1940-х и 1950-х годах, и в конечном итоге их заменили высотными самолетами-шпионами U-2, а впоследствии – спутниками.

Исследователь добавил, что воздушный шар не представлял реальной угрозы для США. По его мнению, Китай просто экспериментирует, чтобы увидеть, как далеко они могут зайти. Это не очень передовая технология, и она не служит никакой реальной военной цели.