Стадион в облаках: Саудовская Аравия сделает уникальное футбольное поле к ЧМ

Необычный стадион будет возведен в рамках футуристичного проекта «Линия» – растянутого на несколько километров посреди пустыни города будущего на северо-западе страны, которому предстоит функционировать исключительно на возобновляемой энергии.
Эр-Рияд подал заявку на проведение в стране Чемпионата мира по футболу в 2034 году. Одним из ключевых объектов инфраструктуры к событию станет огромный стадион, расположенный на головокружительной высоте – 350 метров над землей.
Футбольное поле «Неом» будет одной из 15 площадок, задействованных игроками во время чемпионата. Планируется, что на стадионе поместится более 46 тысяч зрителей. Он будет располагаться на 4 и 5 этажах первой секции знаменитого комплекса «Линия», который сейчас воздвигают в округе Табук.
Изначально проект «Неом» подразумевал, что 500-метровое мегаздание города будущего растянется в длину на целых 170 километров вдоль пустыни, однако сейчас застройщики сократили свои амбиции до 2,4 километров. Город вместимостью в 9 миллионов человек может стать уникальным проектом по сочетанию разнообразных ландшафтов и объектов инфраструктуры в трехмерном расположении «слоями» один над другим. Мегаздание будет оснащено электрической транспортной системой и существовать только за счёт солнечной и ветряной энергии.
Помимо стадиона, который начнут строить в 2027 и планируют закончить к 2032 году, организаторы также обещают обеспечить игрокам, фанатам и вещателям все условия – тренировочные поля, «площадку для проведения фан-фестивалей», ультрасовременное оборудование для трансляций, люксовые отели — всё вблизи одной из крупнейших в мире искусственных пристаней для яхт.
По словам организаторов, стадион, который в будущем станет ареной для недавно сформированной профессиональной футбольной команды страны, станет «самым уникальным в мире». Почти не остается сомнений, что ЧМ-2034 пройдет именно в Саудовской Аравии – это единственная страна, которая подала заявку на проведение чемпионата в ФИФА до конца срока.
В Абу-Даби по древнему документу воссоздали и отправили в плавание корабль бронзового века
Читайте также
Стадион в облаках: Саудовская Аравия сделает уникальное футбольное поле к ЧМ
В самой холодной точке Земли зафиксировали температурный рекорд
Крокодил утащил под воду рыбака — трагедия случилась на глазах у жены и детей
Горбатого кита без хвостовых плавников заметили в США
Кошка помешала самолёту приземлиться в Калининграде