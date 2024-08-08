Стадион в облаках: Саудовская Аравия сделает уникальное футбольное поле к ЧМ

Необычный стадион будет возведен в рамках футуристичного проекта «Линия» – растянутого на несколько километров посреди пустыни города будущего на северо-западе страны, которому предстоит функционировать исключительно на возобновляемой энергии.

Эр-Рияд подал заявку на проведение в стране Чемпионата мира по футболу в 2034 году. Одним из ключевых объектов инфраструктуры к событию станет огромный стадион, расположенный на головокружительной высоте – 350 метров над землей.

Футбольное поле «Неом» будет одной из 15 площадок, задействованных игроками во время чемпионата. Планируется, что на стадионе поместится более 46 тысяч зрителей. Он будет располагаться на 4 и 5 этажах первой секции знаменитого комплекса «Линия», который сейчас воздвигают в округе Табук.

Проект стадиона «Неом» Фото: digitalhub.fifa

Изначально проект «Неом» подразумевал, что 500-метровое мегаздание города будущего растянется в длину на целых 170 километров вдоль пустыни, однако сейчас застройщики сократили свои амбиции до 2,4 километров. Город вместимостью в 9 миллионов человек может стать уникальным проектом по сочетанию разнообразных ландшафтов и объектов инфраструктуры в трехмерном расположении «слоями» один над другим. Мегаздание будет оснащено электрической транспортной системой и существовать только за счёт солнечной и ветряной энергии.

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Помимо стадиона, который начнут строить в 2027 и планируют закончить к 2032 году, организаторы также обещают обеспечить игрокам, фанатам и вещателям все условия – тренировочные поля, «площадку для проведения фан-фестивалей», ультрасовременное оборудование для трансляций, люксовые отели — всё вблизи одной из крупнейших в мире искусственных пристаней для яхт.

По словам организаторов, стадион, который в будущем станет ареной для недавно сформированной профессиональной футбольной команды страны, станет «самым уникальным в мире». Почти не остается сомнений, что ЧМ-2034 пройдет именно в Саудовской Аравии – это единственная страна, которая подала заявку на проведение чемпионата в ФИФА до конца срока.