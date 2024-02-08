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Стало известно, какое вино пили в Древнем Риме

Фото: Unsplash

Жители Вечного города предпочитали белое (пряное).

Археологи из Веронского университета (Италия) и Варшавского университета (Польша) выяснили, какое вино пили в Древнем Риме. Исследование публикует научный журнал Antiquity.

Ученые изучили несколько старинных долиумов — больших овальных глиняных кувшинов, частично вкопанных в землю. Ими римляне пользовались для того, чтобы хранить вина. По мнению исследователей, форма долиумов и использование дрожжей придавали вину пряный вкус и аромат поджаренного хлеба, грецких орехов и специй, напоминающих карри.

Кроме того, археологи выяснили, что древние римляне предпочитали белое вино красному. Впрочем, поскольку виноделы использовали виноград вне зависимости от цвета вместе с кожурой, напитки могли получаться разных цветов — от прозрачного до желтого, красного и черного. А свойства долиумов позволяли любителям вин с помощью ферментации производить напитки самых разных вкусов.

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