Старейшая женщина в мире умерла в возрасте 118 лет

Сестра Андре не дожила до абсолютного рекорда совсем немного.

Родившаяся 11 февраля 1904 года Люсиль Рандон, посвятила большую часть своей жизни религиозному служению. В молодости она работала учителем, а затем гувернанткой во время Второй мировой войны. После окончания войны она работала с сиротами и пожилыми людьми в больнице во французском городе Виши, а в 1944 году приняла монашеский постриг, получив имя Андре.

Книга рекордов Гиннесса объявила сестру Андре не только самым старым человеком в мире, но и самой пожилой монахиней в истории. Рекордный статус она получила в апреле 2022 года после кончины 119-летней японки Кане Танаки. Сестра Андре также была старейшим человеком в Европе, пережившим COVID-19. Ее выписали из больницы в 117-летнем возрасте.

На 118-й день рождения сестры Андре президент Франции Эммануэль Макрон прислал ей открытку, поздравив ее с долгим сроком службы – он был 18-м президентом Франции, занимавшим этот пост при ее жизни.

Свое долголетие сестра Андре объяснила любовью к шоколаду, а также тому, что она употребляла бокал вина каждый день.

«Я чувствую, что мне было бы лучше на небесах, но Господь пока не ждет меня», – говорила монахиня.

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«Как невероятно, что мы делили один воздух с кем-то, кто родился всего через пару месяцев после первого полета братьев Райт – и за несколько месяцев до открытия нью-йоркского метро. К тому времени у нас было всего две Олимпиады и только один Тур де Франс. Тедди Рузвельт был президентом США, а Альфред Бальфур был премьер-министром Великобритании.

На ее родине во Франции Сезанн все еще рисовал, у Матисса даже не было персональной выставки, а Жан-Поль Сартр еще даже не родился. Трудно представить, что кто-то, родившийся до патентования пластика и бюстгальтеров, дожил до XXI века и был достаточно силен, чтобы победить COVID-19.

Для меня было честью записать ее историю на страницах Книги рекордов Гиннесса, и она войдет в историю как четвертый по возрасту человек, личность которого когда-либо была подтверждена», – прокомментировал кончину сестры Андре главный редактор Книги рекордов Гиннесса Крейг Глендей.

Сестре Андре не хватило трех лет, чтобы заслужить титул самого старого человека, когда-либо жившего в истории, который принадлежит Жанне Луизе Кальман, француженке, которая умерла 4 августа 1997 года в возрасте 122 лет.