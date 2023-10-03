Старейший в мире шотландский виски. Одна бутылка – 1 миллион рублей

40 бутылок старейшего в мире виски были найдены за скрытой дверью – в подвале замка Блэр в Пертшире (Шотландия).

Считается, что виски был перегнан в 1833 году и разлит в бутылки в 1841 году, поэтому эксперты считают, что это самый старый из существующих шотландских виски.

Исследователи изучили архивы замка и использовали технологию радиоуглеродного датирования в Центре экологических исследований шотландского университета, чтобы определить, что виски датируется 1830-ми годами.

Эксперты предполагают, что этот же виски могла пробовать юная королева Виктория, которая посещала замок Блэр с принцем Альбертом в 1844 году. Она была большой поклонницей напитка под названием Atholl Brose, в состав которого входили шотландский виски и мед: записи показывают, что она пила его во время своего пребывания в замке.

В прошлом году попечитель замка Берти Тротон обследовал подвал, когда его внимание привлекла потайная дверь. За ней он обнаружил 40 бутылок редкого виски, который был перегнан в 1830-х годах и вновь разлит в бутылки в 1932.

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«Это виски с глубокой историей и замечательный артефакт шотландской дистилляции, которому вряд ли найдутся аналоги с точки зрения происхождения и сохранности. Откровенно говоря, поразительно то, что он был тщательно разлит в бутылки и сохранен в естественном своем виде, сохранил свежесть на протяжении почти двух столетий. Попробовать его – большая привилегия», – Ангус Макрейлд, специалист по старым и редким виски.

Аукционист виски приобрел 24 бутылки виски, которые уйдут с молотка с 24 ноября по 4 декабря. Ожидается, что каждая бутылка будет стоить около 10 000 фунтов стерлингов (1 202 127 рублей).

«Предложение старейшего в мире шотландского виски на аукционе – это действительно событие, которое случается раз в жизни. Мне повезло, что я хорошо знаком со старыми и редкими напитками, поскольку Whisky Auctioneer занимается продажей одних из самых редких в мире бутылок виски. Это выдающееся открытие, которое наверняка захватит воображение не только представителей индустрии виски, но и тех, кто находится далеко за ее пределами», – сказал куратор аукциона Джо Уилсон.