Статуя убила туристку в Неаполе

Скульптура прилетела на женщину с балкона.

30-летняя туристка из итальянского города Падуи погибла в Неаполе, после того, как на голову ей упала статуя, сообщает агентство ANSA.

Инцидент произошёл в Quartieri Spagnoli, одном из самых знаменитых и часто посещаемых районов города. Размер статуи не уточняется, но она нанесла женщине черепно-мозговую травму. Путешественницу отправили в местную больницу, но спасти женщину не удалось. Происшествие случилось незадолго до того, как женщине нужно было ехать в аэропорт, чтобы лететь домой. Полиция начала расследование.

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На этой неделе другая молодая женщина из Германии погибла около берегов Канарских островов, которые являются частью Испании, после нападения акулы. Сообщается, что акула откусила 30-летней туристке ногу во время катания на катамаране. Спасти женщину не удалось – она умерла от остановки сердца в вертолёте по пути в больницу.