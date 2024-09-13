Стая агрессивных выдр напала на женщину во время пробежки

Пострадавшая, залитая кровью, попала в больницу со множеством укусов.

В Малайзии стая злобных выдр напала на женщину, которая вышла на пробежку. Об этом пишет газета Bild.

Жительница штата Сабах решила побегать с утра и внезапно столкнулась с агрессивными речными животными. Выдры дружно набросились на нее, искусали до крови и сбежали в сторону парковки. Их спугнули проходившие мимо прохожие. Судя по фотографиям с места, можно посчитать, что животных было не меньше восьми.

После случившегося женщина попала в больницу. Врачи обработали укусы на ее руках и ногах, шее и лице и провели необходимую терапию. Специалисты отметили, что поведение выдр было странным — обычно они не нападают на людей, если не чувствуют угрозу. Но при этом, по данным той же Bild, в прошлом году животные несколько раз набрасывались на прохожих в Азии и США.

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