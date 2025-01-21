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Стая обезьян ограбила дом и вынесла все золото

Стая обезьян ограбила дом и вынесла все золото

Животные забрались внутрь через открытое окно.

На Шри-Ланке обезьяны ворвались в дом женщины и похитили ее золотые украшения. Об этом сообщает местный портал Newswire.

По данным таблоида, стая животных проникла в дом через окно второго этажа. Пока хозяева работали в саду и ничего не замечали, приматы залезли в шкатулки и забрали все, что нашли — золотую цепочку с кулоном, кольца и другие украшения. Кроме того, они разбросали по полу вещи, оставив в комнате погром.

В итоге семье пришлось искать свои вещи по всему району. Украшения частично удалось найти — что-то лежало на крыше соседнего дома, что-то — в канаве, а что-то просто валялось на земле. Похитив золото, приматы быстро потеряли к нему интерес.

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