Стильный минимализм для дома: в Москве открылся первый флагманский магазин турецкой мебели Kelebek

Крупнейший турецкий производитель мебели Kelebek открыл свой флагманский первый магазин площадью более 1,300 квадратных метров в МЕГА Теплый Стан.

Глобальный мебельный бренд Kelebek, основанный в Турции в 1935 году, теперь открыл свои двери и для российских клиентов. Первый флагманский магазин занял огромное якорное пространство в торговом центре МЕГА Теплый Стан.

Во флагманском магазине представлен полный ассортимент бренда: корпусная мебель, мягкая мебель, детская мебель, ковры, ассортимент для сада, а также различные аксессуары, предметы декора, матрасы и коллекция текстиля – более 1000 наименований. Клиентам будет предоставлен целый спектр услуг по профессиональному подбору мебели, созданию дизайн-проектов, доставке и сборке приобретенной продукции.

По словам коммерческого директора компании Kelebek в России, Дениса Разумова, Россия – один из приоритетных рынков для компании Kelebek, в котором есть большой потенциал.

Фото с открытия флагманского магазина мебели Kelebek в Москве

Торжественная церемония открытия прошла при поддержке Посольства Турции в России и лично чрезвычайного и полномоченного посла Турции в России – господина Мехмет Самсара.

«Это открытие является важным событием. Я очень счастлив видеть, что отношения между двумя государствами развиваются в правильном русле. Выражаю уверенность в том, что данный сегмент будет успешным. И что покупатели будут довольны», – господин Мехмет Самсар.

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Фото с открытия флагманского магазина мебели Kelebek в Москве

Россия стала первым рынком, где мебельный производитель Kelebek реализовал новую архитектурную и визуальную концепцию, которая была создана в коллаборации с легендарным и всемирно известным креатором Каримом Рашидом. Новое дизайнерское решение сочетает стили баухаус и гештальт: в нем сливаются элементы японского минимализма и нордического натурализма, но при этом оно сохраняет свою аутентичность.

Современный дизайн моделей Kelebek отличается простотой, привлекательностью и динамизмом, благодаря чему он всегда остается актуальным и прекрасно вписывается в любой интерьер.

«Современный дизайн определяет будущее. У Kelebek огромный потенциал, который удастся раскрыть благодаря нашему сотрудничеству», – именно так описывает Карим Рашид свой творческий союз с маркой.

У компании амбициозные планы на российский рынок: в течении пяти лет компания планирует открытие более 100 точек продаж по всей стране. Сообщается, что размеры и ассортимент магазинов будут гибко подстроены под особенности региона и трафик магазинов.