Столица Афганистана может остаться без воды уже через несколько лет

Расходы воды в Кабуле значительно превышают естественный уровень пополнения.

Кабул и миллионы его жителей рискуют остаться без водных ресурсов, предупреждает The Guardian со ссылкой на исследование неправительственной организации Mercy Corps.

За последние десять лет уровень воды в водоносных горизонтах города снизился на 30 метров. Причиной кризисной ситуации послужил активный рост населения (по некоторым оценкам, в Кабуле живет около 7 миллионов человек) и климатические изменения, пояснила команда Mercy Corps. В то же время почти половина скважин Кабула, которые являются основным источником питьевой воды для населения, высохли.

В организации отмечают, что естественный уровень восполнения воды отстаёт от скорости забора местными жителями примерно на 44 млн кубометров в год. Такими темпами геологические слои Кабула, содержащие водные ресурсы, могут истощиться уже к 2030 году, предостерегли эксперты. Для города-миллионника это может стать настоящей гуманитарной катастрофой и привести к новой волне оттока людей из страны.

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Дети играют в Кабуле в окружении пыли и песка Фото: Sohaib Ghyasi / Unsplash

Другой проблемой, связанной с водой в столице Афганистана, является массовое загрязнение грунтовых вод (80% из них считаются небезопасными и даже содержат в себе мышьяк). Борьба за чистую воду остаётся ключевой для жителей Кабула. Многие из них тратят на воду почти половину своего дохода и уже накопили значительные долги в попытках обеспечить себя источником жизни.

Эксперты призывают международное сообщество подключиться к проблеме нехватки воды в Кабуле. Например, завершение проекта по прокладке трубопровода на реке Панджшер поможет снизить чрезмерную зависимость города от грунтовых вод и обеспечить питьевой водой как минимум 2 млн жителей – но на полноценную реализацию этой программы нужны деньги и новые инвесторы.