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«Сторожевой» кот прогнал со двора медведя: видео

Фото: YouTube

Это произошло в США.

В США толстый (или у него кость пушистая?) кот по кличке Бруно прогнал со своего двора медведя. Видео случившегося публикует Boston 25 News.

На кадрах видно черного медведя, подошедшего к дороге неподалеку от дома хозяев Бруно. Заметив хищника, отважный кот помчался защищать свою территорию. В результате медведь, напуганный такой прытью, развернулся и побежал в лес, но кот погоню не прекратил: он стрелой пронесся за косолапым и скрылся в зарослях следом. Чуть позже камера зафиксировала его победоносное возвращение – горизонт чист, чужак отступил. 

Как отмечается, запись была сделана в городе Торнтон, штат Нью-Гэмпшир. Смельчак Бруно — мейн-кун, он весит восемь килограммов. Сейчас с животным все в порядке.

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