Это произошло в США.
В США толстый (или у него кость пушистая?) кот по кличке Бруно прогнал со своего двора медведя. Видео случившегося публикует Boston 25 News.
На кадрах видно черного медведя, подошедшего к дороге неподалеку от дома хозяев Бруно. Заметив хищника, отважный кот помчался защищать свою территорию. В результате медведь, напуганный такой прытью, развернулся и побежал в лес, но кот погоню не прекратил: он стрелой пронесся за косолапым и скрылся в зарослях следом. Чуть позже камера зафиксировала его победоносное возвращение – горизонт чист, чужак отступил.
Как отмечается, запись была сделана в городе Торнтон, штат Нью-Гэмпшир. Смельчак Бруно — мейн-кун, он весит восемь килограммов. Сейчас с животным все в порядке.
Знаменитость из Старого Оскола: огромный мейн-кун по кличке Кефир
Читайте также
«Сторожевой» кот прогнал со двора медведя: видео
Бродячая кошка укусила мужчину. Он заразился неизвестной науке инфекцией
Топ-25 стран с самым низкорослым населением: угадайте, кто на первом месте?
Канадский рыбак случайно поймал на удочку акулу-людоеда
«Сядешь у меня в тюрьму»: стюардесса рассказала о том, как ведут себя знаменитости в самолете