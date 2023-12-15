Стоунхендж могут исключить из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО

Виной тому проект автодорожного туннеля.

Посмотреть на знаменитый и таинственный доисторический памятник Стоунхендж каждый год стекаются тысячи местных жителей и туристов. Однако, несмотря на свою популярность, он рискует быть исключен из списка объектов всемирного наследия ЮНЕСКО – всё из-за проекта строительства автомобильного туннеля.

По словам адвокатов организации «Спасите объект всемирного наследия Стоунхендж» (SSWHS), строительство туннеля является решением правительства, и именно оно станет «первым шагом на пути к исключению из списка ЮНЕСКО». Предложение министра транспорта Марка Харпера по модернизации 13 километров автомагистрали A303, включая трехкилометровый туннель, сейчас оспаривается SSWHS.

14 июля этого года Министерство транспорта одобрило строительство туннеля в Уилтшире, который соединит Эймсбери с Бервик-Даун. Во время слушаний в Лондоне на прошлой неделе адвокаты участников кампании запросили разрешение на еще одну попытку остановить эти предложения.

По мнению правительства, польза от программы и ее необходимость «перевешивают менее чем существенный вред объектам культурного наследия». Организация National Highways утверждает, что их конструкция туннеля сократит время в пути и избавит туристов от созерцания проезжающих автомобилей и их шума. Однако, по словам экспертов, утвержденный план «уничтожит» около семи гектаров мирового исторического объекта, ознаменовав «постоянное и необратимое» изменение.

Стоунхендж – каменное мегалитическое сооружение (кромлех) в графстве Уилтшир. Он находится примерно в 130 км к юго-западу от Лондона. Стоунхендж состоит из кольцевых и подковообразных сооружений, построенных из больших менгиров. Он находится в центре самого плотного комплекса памятников неолита и бронзового века в Англии. Сам памятник и его окрестности были включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1986 году.

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Согласно данным археологов, мегалитический комплекс сооружали в 3000-2500 годах до н.э.

В 2022 году английский профессор Борнмутского университета Тимоти Дарвилл предположил, что Стоунхендж использовался в качестве солнечного календаря по тому же принципу, что и древнеегипетский календарь. Он был рассчитан на 365,25 суток в году и состоял из 30 блоков, соответствующих 30 дням месяца, но до наших дней сохранилось лишь 17.