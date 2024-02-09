Странная болезнь одолела пассажиров круизного лайнера «Королева Виктория»

139 человек жалуются на диарею и рвоту. Причина пока неизвестна

Согласно отчету Центров по контролю и профилактике заболеваний США, 139 пассажиров и членов экипажа заболели во время круиза компании Cunard Cruise Line на судне «Королева Виктория».

Больных пассажиров и членов экипажа изолировали, однако точная причина заболевания до сих пор неизвестна.

Лайнер находится в 107-дневном плавании, которое началось в Саутгемптоне. За последние недели судно посетило Флориду, Арубу, Гватемалу, Сан-Франциско и Гавайи. Круиз должен завершится 12 февраля. Всего на борту находятся 1824 пассажира и 967 членов экипажа.

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«Cunard подтверждает, что небольшое количество гостей сообщили о симптомах желудочно-кишечного заболевания на борту Queen Victoria. Экипаж немедленно ввел в ход свои протоколы охраны здоровья и безопасности, чтобы обеспечить благополучие всех, кто находится на борту. Меры оказались эффективными», – говорится в сообщении Cunard Cruise Line.