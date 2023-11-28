Странный испанский фестиваль: мужчины прыгают через младенцев

Раз в год причудливая деревня Кастрильо-де-Мурсия становится эпицентром праздника, который известен как Эль-Колачо.

Эль Колачо, который проводится во время фестиваля Корпус-Кристи, это многовековая традиция, восходящую еще к 1620 году. Участвуют мужчины, которых называют «Эль Колачо», они одеты в яркие желтые костюмы и маски, символизирующие Дьявола.

Мужчины бегают и прыгают через матрасы с младенцами, родившимися в предыдущие 12 месяцев, детей родители заботливо укладывают на открытом воздухе. Считается, что это действие очищает младенцев от первородного греха, обеспечивает им безопасное прохождение по жизни и защищает от болезней и злых духов.

Младенцы, как правило, одеты в свою крестильную одежду. Родители со всего региона привозят своих новорожденных для участия в этом древнем обряде, демонстрируя свою веру в это своеобразное культурное наследие.

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Несмотря на свою долгую историю, у традиции много критиков. Эта практика вызвала недоумение во всем мире, и на первый план вышла обеспокоенность по поводу безопасности детей. Тем не менее, община Кастрильо-де-Мурсия соблюдает ритуал тщательно и аккуратно, гарантируя, что младенцам во время фестиваля не будет нанесен вред.

Эль-Колачо – захватывающий пример сочетания исторического язычества и христианских верований, характерная черта многих традиционных испанских фестивалей.