Страшное наводнение в Испании погубило более 140 человек

За несколько часов на Валенсию обрушилась почти двухлетняя норма осадков. Спасатели продолжают искать выживших под ударом стихии.

В Испании продолжаются поиски пропавших без вести жителей и туристов после наводнения – мощные потоки воды затопили улицы провинции Валенсия и южные регионы страны, переворачивая на своем пути сотни автомобилей и разрушая инфраструктуру. По данным государственного информационного агентства EFE на 31 октября, количество жертв наводнения в Испании достигло 140 человек.

Национальная метеорологическая служба Испании сообщила, что в течение всего нескольких часов в Валенсии выпало больше осадков, чем за предыдущие 20 месяцев.

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В среду 30 октября спасательные службы провели более 200 операций на земле и 70 миссий с воздуха, забирая жителей с крыш домов с помощью вертолетов. Позже к полиции и пожарным присоединились около 1000 военнослужащих, чтобы помочь с поиском тел и выживших в регионе. Власти опасаются, что число жертв продолжит расти.

На сегодняшний день десятки тысяч домов остаются без электричества и питьевой воды вследствие разрушения инфраструктуры. Начиная с четверга 31 октября в Валенсии объявлен трехдневный траур.

В то же время трагедия вызвала волну мародерства. Таблоид The Sun передаёт, что полицейские арестовали как минимум 39 человек, которые воспользовались всеобщим хаосом, чтобы совершить кражу.

Региональное правительство Валенсии подверглось жёсткой критике после катастрофы – в прошлом году глава региона Карлос Масон упразднил подразделение по чрезвычайным ситуациям (UVE), которое было создано как раз для борьбы со стихийными бедствиями, сославшись на нецелесообразность.