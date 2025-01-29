Страшный пожар в турецком отеле начался из-за банальной ошибки персонала

Расследование показало, что возгорание началось на кухне.

Причиной страшного пожара в турецком отеле Grand Kartal, в результате которого погибло 78 человек, стала фатальная ошибка работников кухни. Они пренебрегли всеми правилами безопасности, заключили следователи.

Возгорание в отеле, расположенном на популярном горнолыжном курорте Карталкая, началось в 3:21 утра, когда сотрудники начали приготовления к завтраку, а гости курорта крепко спали. Как передают местные издания, сотрудники долго держали гриль включенным, и когда на него вылили масло, произошло резкое возгорание. Повар и другие работники кухни попытались потушить пламя, но допустили серьёзную ошибку: они не воспользовались огнетушителем, а попытались залить горящее масло водой (на будущее: так поступать в похожей ситуации категорически нельзя). Некоторые позже сообщили, что поблизости огнетушителей не нашли и пытались справиться собственными силами в течение 40 минут.

Реклама

В результате пламя вышло из-под контроля, распространилось по всей кухне и через давно не чищенную трубу попало в дымоход. Вскоре огонь достиг крыши и стен отеля, что позже стало причиной большого количества жертв пожара.

По словам журналистов, сотрудники запаниковали и сбежали из отеля. Из-за неработающей системы пожарной сигнализации они не смогли оповестить гостей отеля о возгорании, но, предположительно, помогли некоторым выбраться на улицу.

Всем работникам кухни удалось выжить: 18 человек были задержаны и арестованы в процессе расследования трагедии.