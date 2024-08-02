Стюардесса с ирокезом уволилась из-за просьбы сменить прическу

52-летняя Мэрион Маккей также подала иск на авиакомпанию за дискриминацию по половому признаку.

Стюардесса уволилась из британской авиакомпании Jet2 после того, как они попросили её «подправить» причёску, рассказывает англоязычный портал PYOK.

Женщина, которая до этого много лет проработала в полиции, привыкла носить прическу в виде высветленного ирокеза, с выбритым затылком и висками. По словам Маккей, при устройстве на работу в Jet2 её внешний вид никого не смутил, но в июле 2023 руководство авиакомпании устроило проверку формы бортпроводников и сделало женщине замечание. Сообщается, что менеджер стюардесс сказал, что её внешний вид не соответствует стандартам униформы Jet2, запрещающим причёски в стиле «могикан».

Фото: Marion McKay // PYOK

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Маккей восприняла замечание как попытку переделать её личность, ушла на больничный, сославшись на стресс, а позже написала заявление об увольнении. Вскоре женщина подала официальную жалобу на авиакомпанию, сказав, что мужчинам с похожими на причёсками замечаний сделано не было. Авиакомпания отклонила её жалобу, не заметив идентичных стилей волос у сотрудников мужского пола, поэтому Маккей пожаловалась на Jet2 в трудовой трибунал, однако её иск отклонили и там.

Законодательный орган в сфере трудоустройства постановил, что авиакомпания Jet2 устанавливает равноценные требования к внешнему виду мужчин и женщин, поэтому никакой дискриминации в отношении Маккей они не нашли. Сейчас бывшая стюардесса устроилась работать в железнодорожную компанию и, кажется, вполне счастлива.

Не так давно авиакомпания Jet2 уже попала в скандальную ситуацию, когда пассажиры на её борту устроили вечеринку, пренебрегая базовыми правилами безопасности и смущая других путешественников. По словам недовольных пассажиров, бортпроводники были вполне лояльны ко всем тусовщикам, следовавшим на Ибицу.