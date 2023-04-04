Сумка из настоящего метеорита: модная новинка французского бренда

Купить такую можно примерно за 40 тысяч евро.

Mini Meteorite Swipe Bag – творение эксцентричного парижского модного бренда Coperni. Аксессуар изготовлен из окаменевшей смолы, лунного камня и метеорита, упавшего на Землю 55 000 лет назад и найденного в 1968 году на юге Франции. Неясно, как именно бренд заполучил метеорит, и где космический камень находился в течение последних 55 лет с момента его открытия.

«В длину сумка составляет 23 сантиметра, в дизайне тонко сочетаются археология, дизайн, классическое и первобытное искусство», – говорится в заявлении Coperni.

Бренд предупреждает, что предмет не подлежит возврату из-за того, что он «сделан на заказ». Сумка поставляется с сертификатом подлинности и фирменной надежной упаковкой. Каждый проданный экземпляр «будет немного отличаться», но поставляется с сертификатом подлинности, отмечают в Coperni.

Mini Meteorite Swipe Bag Фото: Coperni

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«Каждое изделие изготавливается исключительно вручную, поэтому форма может незначительно отличаться от фотографии», – Coperni.

Бренд заявил, что для других заказов будут приобретаться другие метеориты из разных мест в зависимости от того, где метеорит упал на Землю.

Несмотря на то, что сумка сделана из камня, она весит всего 1,8 кг.

Мини-сумка Meteorite Swipe Bag является частью коллекции Coperni осень-зима 2023, которая дебютировала в Париже в начале этого месяца. Бренд не первый раз привлекает внимание причудливыми идеями. Ранее Coperni прославился сумкой, полностью изготовленной из толстого выдувного стекла.