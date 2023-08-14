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Супермаркет в Австрии закрыли из-за паука, который вызывает эрекцию

Фото: Wikipedia Commons

Бразильский странствующий паук

Укус членистоногого дает длительный (и болезненный) эффект.

В городе Кремс ан дер Донау (Австрия) супермаркет закрыли из-за появления там бразильского странствующего паука, его укус вызывает у мужчин длительную и болезненную эрекцию. Членистоногое в ящике с бананами заметил один из сотрудников супермаркета. После этого все ящики срочно запечатали, а управляющий магазина вывал спасателей.

Однако те не смогли найти паука — и супермаркет пришлось закрыть. Такие меры предосторожности ввели потому, что яд бразильского странствующего паука может вызвать паралич, а еще он вызывает эрекцию, которая может длиться до нескольких часов. У укушенных также может повыситься кровяное давление и возникнуть сильная боль во всем теле.

«Эрекция — это побочный эффект, который испытывают все мужчины, кого укусил этот паук, наряду с болью и дискомфортом. Возможно, когда-нибудь яд паука приведет к разработке реальных препаратов для лечения эректильной дисфункции», — отметил доктор Ромуло Лейте из Медицинского колледжа Джорджии.

Ранее сообщалось, что у самцов шимпанзе впервые обнаружили ночную эрекцию — ранее об этом явлении было известно только у людей мужского пола. Соответствующее открытие сделали зоологи из Киотского университета.

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