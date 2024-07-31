Супруги-дайверы 38 часов выживали в открытом море

Американцы Ким и Нейтан Мейкер пропали во время шторма в Мексиканском заливе.

Семейную пару американцев чудом обнаружили после почти 40 часов в открытом море у берегов Техаса.

Как сообщает канал Fox 19, Ким и Нейтан Мейкер из штата Оклахома отправились в Мексиканский залив понырять вместе с группой друзей 24 июля. Однако дайверов застал шторм. В отличие от своих друзей, супруги Мейкеры не успели добраться до лодки – их накрыла огромная волна, и они пропали из виду. Спутники тут же бросились искать пару. Вскоре к поискам подключилась береговая охрана США.

Спасатели безуспешно исследовали воды Мексиканского залива в течение 36 часов, площадь поиска охватила более 4 тысяч квадратных километров. Родственники супругов уже начали терять надежду. Но за восемь часов до окончания поисковой миссии Мейкеров заметил пролетавший мимо самолёт – пара использовала подводные фонарики, чтобы подать сигнал SOS в воздух.

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Чудом спасшиеся Ким и Нейтан Мейкер, фото предоставлено их родственником Чарльзом Оуэном Фото: Charles Owen, KOCO via CNN

Береговая охрана тут же направила к дайверам корабль, и пару спасли. Родственники семьи рассказали, что американцев сразу доставили в техасскую больницу с солнечными ожогами и травмами от укусов медуз. Состояние мужчины при обнаружении было тяжелым, приближаясь к диабетической коме, но врачи надеются на скорое восстановление обоих спасенных.

По словам спасателей, Мейкеры были обнаружены примерно в 20 километрах от берегов залива Матагорда. В целом пара дрейфовала в открытом море в течение 38 часов. Всё это время они держались рядом друг с другом.