авторизация

Нет аккаунта?

регистрация

Уже есть аккаунт?

сброс пароля

№ 2(11)

Май – июнь

Russian Traveler №2(11) 2024
Спецноминация от Jetour: поделись автомаршрутом!
Спецноминация от Jetour: поделись автомаршрутом!

№ 2(11)

Май – июнь

Russian Traveler №2(11) 2024
Спецноминация от Jetour: поделись автомаршрутом!
Спецноминация от Jetour: поделись автомаршрутом!

Внимание! На нашем сайте используются cookie-файлы.

Если вы не хотите, чтобы мы использовали cookie-файлы, вы можете изменить настройки своего браузера.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.

Супруги-дайверы 38 часов выживали в открытом море

Фото: Jonathan Cutrer / Flickr

Американцы Ким и Нейтан Мейкер пропали во время шторма в Мексиканском заливе.

Семейную пару американцев чудом обнаружили после почти 40 часов в открытом море у берегов Техаса. 

Как сообщает канал Fox 19, Ким и Нейтан Мейкер из штата Оклахома отправились в Мексиканский залив понырять вместе с группой друзей 24 июля. Однако дайверов застал шторм. В отличие от своих друзей, супруги Мейкеры не успели добраться до лодки – их накрыла огромная волна, и они пропали из виду. Спутники тут же бросились искать пару. Вскоре к поискам подключилась береговая охрана США.

Спасатели безуспешно исследовали воды Мексиканского залива в течение 36 часов, площадь поиска охватила более 4 тысяч квадратных километров. Родственники супругов уже начали терять надежду. Но за восемь часов до окончания поисковой миссии Мейкеров заметил пролетавший мимо самолёт – пара использовала подводные фонарики, чтобы подать сигнал SOS в воздух.

Фото: Charles Owen, KOCO via CNN
Чудом спасшиеся Ким и Нейтан Мейкер, фото предоставлено их родственником Чарльзом Оуэном

Береговая охрана тут же направила к дайверам корабль, и пару спасли. Родственники семьи рассказали, что американцев сразу доставили в техасскую больницу с солнечными ожогами и травмами от укусов медуз. Состояние мужчины при обнаружении было тяжелым, приближаясь к диабетической коме, но врачи надеются на скорое восстановление обоих спасенных. 

По словам спасателей, Мейкеры были обнаружены примерно в 20 километрах от берегов залива Матагорда. В целом пара дрейфовала в открытом море в течение 38 часов. Всё это время они держались рядом друг с другом.

Читайте также

Рекомендации

о насРеклама на сайте

© ООО «Ясно Паблишинг», 2024