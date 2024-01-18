Супруги из США купили в Италии 400-летнюю башню. Что они с ней сделали?

Они говорят, что на покупку их сподвигла любовь к этой европейской стране.

Супруги из США Том и Эйлин Винтер, проживающие в Колорадо, еще в 2017 году купили в Италии 400-летнюю башню, которую решили превратить в свой загородный дом. Пара приобрела башню, которую они назвали «Торре Пикколо», за 19 тысяч евро.

После оформления сделки по продаже в начале 2018 года они приступили к преобразованию четырехэтажного строения в подходящее для проживания место. На реконструкцию дома они потратили в общей сложности 94 тысячи долларов.

Старая кухня на первом этаже с керосиновой печью была преобразована в жилую зону. Лестницу заменили на открытую, чтобы в доме было больше света. Еще одно помещение было переоборудовано в спальню с двумя кроватями.

Семья Винтеров потратила около 94 000 долларов на ремонт Торре-Пикколо, в котором имеется пять комнат Фото: Tom Winter

Супруги рассказывают, что прежде чем влюбиться друг в друга, они влюбились в Италию. Том и Эйлин состоят в браке около 18 лет. Много времени вдвоем и порознь они провели именно в Италии, причем Эйлин регулярно навещала любимую страну, задерживаясь здесь на месяц.

«Я просто страстно любила Италию. У меня появилось много итальянских друзей по всей стране», – Эйлин Винтер.

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Пара, проживающая в Боулдере, штат Колорадо, давно мечтала о покупке дома в Италии, рассматривая варианты во время своих визитов в страну. Но только примерно в 2016 году они серьезно задумались над этой перспективой и сосредоточили свое внимание в регионе Пьемонт на севере Италии.

Том и Эйлин Винтеры

Примерно через год активных поисков Том наткнулся на онлайн-объявление о 400-летней башне, превращенной в загородный дом в средневековой деревне Эксиллес. Он лично посетил деревню с населением около 250 человек, чтобы осмотреть необычный дом. Поговорив с местными жителями, он смог найти владельцев и уговорил их продать башню супругам.

«Они встретились с нами на следующий день, и мы пожали руки», – Эйлин Винтер.

Супруги говорят, что столкнулись с некоторыми незначительными проблемами в процессе оформления сделки, особенно во время открытия счета в итальянском банке, но смогли преодолеть все препятствия с помощью итальянского адвоката.

Новоиспеченные владельцы назвали башню Торре Пикколо. Пара посещает Пьемонт четыре или пять раз в год, и за это время крепко сдружилась с жителями деревни.

Хотя Винтеры говорят, что им бы очень хотелось провести хотя бы полгода в Пьемонте, у них нет долгосрочных виз – а туристические визы позволяют им оставаться в Италии только на 90 дней за раз.