Супружеская пара совершила кругосветное путешествие на тандемном велосипеде

Их достижение занесено в Книгу рекордов Гиннесса.

Супружеская пара из Великобритании – Лора Мэсси-Пью и Стивен Мэсси – установили рекорд самого быстрого кругосветного путешествия на тандемном велосипеде. На весь маршрут у них ушло в общей сложности 179 дней 12 часов 25 минут.

За время своего гигантского приключения Лаура и Стив проехали на велосипеде 21 страну: Германию, Чехию, Австрию, Словакию, Венгрию, Румынию, Болгарию, Турцию, Грузию, Индию, Таиланд, Малайзию, Сингапур, Австралию, Новую Зеландию, Канаду, Португалию, Испанию, Францию, Бельгию и Голландию.

За это время они собрали более 12 000 фунтов стерлингов для разных британских благотворительных организаций.

Guinness World Records Фото: Лора и Стив

Лора и Стив впервые встретились в 2015 году во время пивного фестиваля в Дерби и поженились в 2018 году. До того, как они решили замахнуться на этот рекорд, Лаура уже участвовала в нескольких велосипедных соревнованиях, и Стив всегда горячо поддерживал ее увлечение.

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«Мне нравилось участвовать в одиночных и тандемных велосипедных соревнованиях на сверхдлинные дистанции в течение нескольких лет, и Стиви всегда поддерживал меня и был моим самым большим поклонником. Мы были одновременно велосипедистами на длинные дистанции и тандемистами», – Лора Мэсси-Пью.

Оглядываясь назад, Лаура и Стив отмечают, что у кругосветного путешествия на двухместном велосипеде есть свои плюсы и минусы. Хотя они могли разделить между собой роли и задачи, они полностью полагались на поддержку друг друга: кататься парой не всегда легче, особенно если оба велосипедиста находятся в состоянии сильного стресса, как это может случиться во время кругосветного путешествия.

«Мы привыкли проводить вместе продолжительное время в тяжелых условиях, поэтому мы знаем, как каждый из нас реагирует на трудности и как лучше всего поддерживать друг друга. Вы часто теряете синхронизацию и в конечном итоге тратите вдвое больше времени на остановки в дороге», – сказала Лора.

Guinness World Records Фото: Лора и Стив

Хотя путешествие и завершилось благополучно, без проблем не обошлось: в процессе тандемистам пришлось пережить столкновение с мотоциклом в Малайзии и морозы в Канаде. Их путешествие еще больше замедлялось из-за различных механических проблем – паре пришлось чинить заднее колесо в ночь перед прибытием в Берлин, на самом последнем этапе маршрута.