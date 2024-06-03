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Сверчки-каннибалы устроили ДТП в США

Фото: Wikipedia Commons

Водители трех поврежденных грузовиков не получили серьезных травм.

Мормонские сверчки (Anabrus simplex), известные своим каннибализмом, стали причиной двух ДТП в штате Невада (США). Аварии с участием трех грузовиков произошли на автомагистрали, которая соединяет штаты Сан-Франциско и Нью-Джерси. Шериф невадского округа Эврика сообщил, что водители не получили серьезных травм.

Обе аварии произошли из-за плохих дорожных условий. После дождя на дороге образовалась грязь, которая смешалась с раздавленными сверчками, сделав трассу скользкой и опасной. К слову, в 2023 году те же мормонские сверчки заполонили Неваду. Многим жителям штата пришлось закрыться дома: люди жаловались на грязь и неприятный запах от насекомых.

Мормонские сверчки обитают на западе США. Их назвали в честь мормонов штата Юта, которые впервые столкнулись с этими насекомыми. Сверчки не умеют летать, но во время роения способны преодолевать до двух километров в день и наносить серьезный ущерб посевам. Кроме растительности, они питаются другими насекомыми, включая своих сородичей, поэтому и считаются каннибалами.

В прошлом году жители Невады тоже столкнулись с нашествием мормонских сверчков – посмотрите, как насекомые сплошным живым полотном облепили машины, дороги, тротуары, стены и крыши домов.

Ранее сообщалось, что в графстве Дорсет (Великобритания) лебедь стал причиной дорожной аварии: птица вышагивала по оживленной трассе с двусторонним движением в час пик, игнорируя автомобили.

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