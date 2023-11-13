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Russian Traveler №4/1(8/1) 2023
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Премия Russian Traveler Awards 2023

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Сверхурочная работа ежегодно приводит к сотням тысяч смертей

Фото: Unsplash

Неважно, насколько опасная у вас работа; важно, сколько вы работаете.

Согласно исследованию Всемирной организации здравоохранения, переутомление, связанное с работой, является одним из основных факторов преждевременной смерти во всем мире. 

По оценкам ВОЗ, продолжительный рабочий день привел к 745 000 смертей от инсульта и ишемической болезни сердца в 2016 году. Это на 29 процентов больше, чем в 2000 году.

Всемирная организация здравоохранения однажды  подсчитала, что 398 тысяч человек скончалось от инсульта, а еще 347 тысяч умерли от сердечно-сосудистых заболеваний в результате работы не менее 55 часов в неделю. В период с 2000 по 2016 год количество смертей от сердечно-сосудистых заболеваний в результате продолжительной работы увеличилось на 42%, а от инсульта — на 19%.

Большинство зарегистрированных смертей приходилось на людей в возрасте 60-79 лет, которые работали 55 часов или более в неделю в возрасте от 45 до 74 лет. 72% смертей приходятся на мужчин. Еще одним дополнительным фактором риска является проживание в регионах Западной части Тихого океана и Юго-Восточной Азии.

В целом переработки ответственны за треть всех болезней, связанных с профессиональной деятельностью. А рост количества рабочих часов с 35-40 до 55 в неделю увеличивает риск развития инсульта на 35%, ишемической болезни сердца — на 17%.

В ВОЗ отмечают, что количество людей, работающих сверхурочно, увеличивается и составляет примерно 9% от общей численности населения во всем мире. Эта тенденция подвергает еще больше людей риску потери трудоспособности и преждевременной смерти.

Всемирная организация здравоохранения призывает правительства обеспечить соблюдение законов, запрещающих обязательную сверхурочную работу.

При составлении своих оценок авторы опирались на данные тысяч опросов и исследований, проведенных в 196 странах.

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