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Священник в Англии довёл детей до слез: он сказал, что Санта-Клауса не существует

Священник в Англии довёл детей до слез: он сказал, что Санта-Клауса не существует

Преподобный доктор Пол Чемберлен выступал перед учениками младшей школы с благими намерениями, но что-то пошло не так.

Английский священник был вынужден извиняться перед учениками и родителями школы Ли-он-зе-Солент в Хэмпшире за то, что испортил детям Рождество. 

Во время рассказа о библейском повествовании о рождении Иисуса Христа, преподобный доктор Пол Чемберлен сделал несколько неосторожных комментариев по поводу существования Санта-Клауса. 

Как сообщает Mail Online, священник сказал десятилеткам: «Вы все уже на шестом году обучения, давайте будем реалистами, Санты не существует». 

Доктор Чемберлен также без смущения добавил, что печенье, которое дети оставляют Санте в канун Рождества, обычно съедается их же родителями. 

Многих детей эта информация застигла врасплох: они начали плакать, и учителям пришлось сильно постараться, чтобы вернуть классу праздничное настроение. Возмущенные родители «травмированных» детей сказали, что поведение Чемберлена было «отвратительным» и подали на священника жалобу.

Викарий из церкви Святой Веры, которая находится неподалеку, был вынужден извиниться перед детьми, родителями и школой несколько раз за свою «ошибку суждения», как он её охарактеризовал. Но к сожалению, момент рождественской магии для многих был уже непоправимо испорчен.

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