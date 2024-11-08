«Святая вода» в индийском храме оказалась конденсатом из кондиционера

Посетители храма в городе Вриндаван были крайне разочарованы.

Настоятели храма Шри Банке Бихари в Индии были шокированы, когда увидели, что толпы прихожан выстроились в очередь перед настенной статуей слона снаружи здания, с которой стекали капли воды.

Верующие посчитали, что жидкость является «Чаран Амрит» – вятой водой со стоп божества Кришны. Служители храмов Кришны омывают стопы фигур божества каждое утро, а полученную жидкость величают «нектаром» с его лотосных стоп. Считается, что испитие трех капель этой жидкости приближает тебя к божественному.

Судя по всему, посетители храма Шри Банке Бихари посчитали, что скульптура слона на стене храма «замироточила», но руководство святилища поспешило их разубедить: капающая жидкость не являлась Чаран Амрит, а была всего лишь конденсатом, капающим из отвода кондиционера.

Настоятели храма выпустили разъяснение и попросили людей прекратить пить конденсат собственного здоровья ради – в конце концов, в кондиционерах скапливается множество бактерий и даже грибок.

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«Мы уважаем веру людей в Бога, но важно информировать их. Вода, которую они считают „Чаран Амрит“, на самом деле просто вода из кондиционера. Настоящий „Чаран Амрит“ будет содержать такие ингредиенты, как Тулси и лепестки роз», – пояснил служитель храма Динеш Госвами.

Как только опровержение разошлось по индийским каналам, прихожане поспешили выразить своё разочарование и обиду на настоятелей за обманутые ожидания.