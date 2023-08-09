«Сядешь у меня в тюрьму»: стюардесса рассказала о том, как ведут себя знаменитости в самолете

Бывшая бортпроводница Анна Корякина вспомнила несколько историй.

Как сказала мне с улыбкой одна бригадир: «Пользуетесь служебным положением». Да. А может, и нет. На борт приходят актеры, певцы, ты с ними общаешься, иногда хочешь сделать фото на память. И все же, каково летать со знаменитостями?

Люди не делятся на звезд и не звезд. Пассажиры не делятся по расам, национальностям, достатку. Все-таки, человек любой национальности и дохода может быть воспитанным или нет, вежливым или нет, уважать других или ноги вытирать.

Анна Корякина бывшая стюардесса и автор книги «Дорога в облаках» Так и среди популярных медийных личностей. Пассажиры не делятся на бизнес или эконом класс по сложностям работы и характеру. И в том, и в другом классе обслуживания бывают самодостаточные и довольные жизнью люди или недовольные, отыгрывающие свои проблемы на других, в том числе, экипаже. С вами максимально уважительно могут разговаривать и там, и там. А могут сказать: «Я буду кидать в тебя тапки, как в собаку» или «Надень ей поднос на голову» (случай из моей книги).

Есть звезды, которые считают, что им все должны. Могут назвать прислугой, собственно, так и относятся. А есть те, кто восхищается работой бортпроводников и понимает, зачем они на борту.

«Пересадите в "бизнес"»

Очень часто актеры просят пересадить их в бизнес-класс. Когда-то давно это делали напрямую с бортпроводниками за дополнительную плату, как в кино. Но сейчас это запрещено. Есть возможность доплатить за пересадку прямо на стойке регистрации при наличии мест. Но многие все еще считают, что они в автобусе, где можно сесть на любое свободное сиденье. Только это не так, в самолете есть кресла разной ценовой категории — и между ними пересаживаться нельзя. Даже актерам!

Была ситуация: актер, часто играющий полицейских в русских сериалах, очень просил меня пересадить его в «бизнес». Его кресло было в первом ряду экономического класса — на том борту это самый комфортный ряд перед перегородкой. Но он не мог успокоиться, утверждая, что «актеров же пересаживают». Я звала на помощь старшего бортпроводника, так как уже не знала, как ему еще объяснить, что у меня нет такой возможности. В итоге конфликт был решен так, что его обслуживали питанием в керамической посуде из «бизнеса», но на его кресле экономического класса.

Как-то раз у коллег при пустом «бизнесе» один популярный репер просил пересадить к нему команду: «Мои люди полетят здесь». Ему объяснили, что при желании лететь с командой надо было купить им билет или сделать апгрейд на стойке регистрации.

В общем, не получилось. Он начал тему эту на земле, и ему сказали: «Сейчас не полетите ни Вы, ни они». Экипажу в целом все равно, какого уровня это звезда.

Маргоша на борту

Впрочем, лично в моей практике было только положительное взаимодействие. Например, как-то на рейсе в Иркутск летела актриса в экономическом классе. Но я не могла понять, где я ее видела. В итоге я даже не постеснялась спросить.

Знаете, есть такой феномен, когда мимо тебя проходит много людей в день — кажется, что ты их всех уже где-то видел.

— Простите, у вас такое лицо знакомое….

— Вам подсказать?

— (я кивнула)

— «Маргоша».

Ой, а я так любила этот сериал! Но столько времени прошло, что уже и забыла. Потом, ближе к концу рейса, она подошла сфотографироваться.

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Вообще, я всем рассказываю, что самый лучший звездный пассажир на моих рейсах был Александр Ревва. Они летели с супругой в Рим, и, кстати, в экономическом классе. Очень приятный в общении человек, абсолютно без звездной болезни. Чтобы не дергать нас, он попросил дать ему только бутылку воды, плед и подушку из «бизнеса».

Я тогда была старшей в экономическом классе и попросила его от лица моей экономической команды с нами сфоткаться. Весь рейс они отдыхали, а моя коллега все упрашивала подойти и напомнить ему о фотографии (я не стала, чтобы не беспокоить человека). К моему удивлению, он сам потом встал, надел кепку, сделал характерное его движение губами, глядя на жену, повернулся к нам, подошел на кухню: «Я пришел фоткаться».

А у моего коллеги самыми запоминающимися звездами были Шнур и Джеймс Кэмерон (режиссер Титаника, Терминатора, Аватара и т. д). Максимально уважительные, тактичные, воспитанные люди. А знаете, почему? Они состоявшиеся, самодостаточные. У них внутри все хорошо, и нет необходимости снаружи поднимать самооценку за счет других людей.

Мой коллега в 90-х годах вёз популярных актеров, народных артистов – они пели частушки, читали стихи на перевернутой тележке на кухне для экипажа. Представляете, какая классная атмосфера? Или, наоборот, звездные дети. Мой коллега ел на кухне, прошел мимо молодой человек и сказал: «А у нас дома прислуга при нас не ест». На что бортпроводник не растерялся: «Ну слава богу, мы не у вас дома, и я не прислуга».

Часто отстаивать границы приходится в такой работе с людьми. Неважно, звезды или нет.

Пассажир говорит: «Ваша еда — г****!». Ответ бортпроводника: «Не знаю, не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. Никогда не пробовал, не являюсь специалистом по г****».

Пассажир больше не возникал. Но так мало кто может ответить — уж точно не молодая девушка взрослому дяде. В данном случае был мужчина-бортпроводник с опытом, со стажем.

Чаще всего на подобные фразы приходится опускать голову, извиняться, пытаться компенсировать и не нарываться на конфликт. Подход к человеку приходится искать по отдельности к каждому, только так можно решить вопрос.

Записка от Виктории

Один командир корабля — к слову, замечательный человек — рассказал еще пару историй. Как-то на рейсе ему принесли в кабину записку от пассажирки. Тогда была сильная турбулентность, и пассажирка интересовалась, «неужели нельзя уже сменить эшелон?». И подпись — Виктория Л.

От такой наглости пилот вышел к ней лично в салон со словами: «Виктория, ну как же так. Я же ваш подписчик "ВКонтакте". Я уже три раза поменял эшелон. Но пока трясет».

Второй случай был с известным телеведущим. Зашла бригадир к капитану и говорит: «У нас пассажир курит в салоне». Причем абсолютно отказывается слушать бортпроводников. Наш командир ну очень любил сдавать пассажиров-дебоширов в полицию. И вот опять лично подошел в бизнес-класс и обратился: «Я ваш поклонник. Вырос на ваших передачах. Но если ты сейчас не выключишь свою сигарету, клянусь, сядешь у меня в тюрьму». Говорят, больше от ведущего не было слышно ни слова.

А бывает и наоборот — когда люди берут билеты и путевки в кредит или на последние деньги. И они тоже будут требовать по максимуму: выпить все соки, съесть всю еду, воспользоваться всем, что есть.

Поэтому дело не в популярности. Самые тяжелые пассажиры — это люди, обиженные на жизнь, на других. Они пытаются поднять свою самооценку, значимость — пытаются высосать из других энергию, отыграться психологически, чувствовать себя выше и так.

Потому «звезда» — это это не про уровень популярности. Это про «звезду» в голове или «корону» на ней же — ощущение себя лучше других. И часто медийные личности ведут себя скромнее и человечнее, чем те, кто считают себя «звездой», ничего из себя не представляя, позволяя себе хамить, грубить и доставлять неудобства окружающим, вплоть до угрозы безопасности.