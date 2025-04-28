Таиланд активно борется с вейпами

Запрет на вейпинг действует в стране с 2014 года, но несмотря на это курительные устройства до сих пор можно найти в открытой продаже.

Власти Таиланда вводят новые меры в борьбе с электронными сигаретами. Как сообщает Bangkok Post, туристов с вейпами теперь могут судить за контрабанду товаров. В соответствии с Таможенным кодексом, подобное нарушение может караться штрафом в размере четырехкратной стоимости изъятого устройства плюс таможенные пошлины и/или сроком лишения свободы до 5 лет.

Статья за контрабанду станет дополнительным наказанием курильщикам за владение электронными сигаретами: на данный момент нарушение запрета на вейпинг, которое действует в стране с 2014 года, предусматривает заключение под стражу сроком до 10 лет или штрафом до 100 тысяч батов (около 247 тысяч рублей).

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В издании отмечают, что несмотря на существующие запреты, электронные сигареты всё ещё можно приобрести в свободном доступе, даже вблизи школ. Премьер-министр страны Паетонгтарн Чиннават в последнее время устроила настоящую облаву на вейпы, в особенности ужесточив контроль за онлайн продажами электронных устройств.

На портале TourDom рассказали, что пока в основном туристов, пойманных с вейпом, лишь штрафовали – случаи реального заключения под стражу были единичны.

Таиланд не единственная страна, которая в последнее время серьёзно взялась за вейпы. Ранее запрет на электронные сигарет ввели на Мальдивских островах и во Вьетнаме.