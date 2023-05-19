Тайна «Пациента М»: после выстрела в голову мужчина начал видеть мир задом наперед

На удивление, он продолжал жить полноценной жизнью.

Мужчина, известный как «Пациент М», был ранен во время боевых действий на валенсийском фронте во время гражданской войны в Испании в мае 1938 года. Найденного лежащим на полу раненого солдата доставили в госпиталь, где он поправился, не нуждаясь ни в операциях, ни в особом уходе.

Он пришел в сознание через две недели после ранения и обнаружил, что видит мир как вверх ногами, так и задом наперед. Он также мог считывать буквы и цифры, напечатанные как в обычном, так и в обратном порядке, но его мозг не мог увидеть никакой разницы между ними.

Подробности этого необычного случая были обнародованы в медицинском журнале. Их опубликовала Изабель Гонсало, дочь лечащего врача пациента М, которая познакомилась с ним, когда он пришел в гости к ее семье.

Личность пациента никогда не разглашалась. Испанская газета El Pais сообщила, что он родился в деревне в провинции Сьюдад-Реаль и сражался за республиканскую армию против войск Франсиско Франко.

Фото: Neurologia Journal

Сначала солдата доставили в провинциальную больницу Валенсии, где он находился около трех месяцев. В августе 1938 года он был помещен в военный госпиталь Годелла в Валенсии, где невролог Хусто Гонсало Родригес Леаль работал военным врачом. Осмотр показал, что пуля частично разрушила внешние задние слои мозга пациента М с левой стороны.

Помимо других симптомов, доктор Гонсало также обнаружил, что у пациента М троилось в глазах и проявлялись признаки дальтонизма. Его сенсорная функция также была нарушена, его слух и осязание – «перевернуты».

В статье для журнала Neurologia нейропсихолог Альберто Гарсия Молина и дочь доктора Гонсало Изабель написали: «Удивительно, но пациент без труда справляется со своей повседневной жизнью».

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Изабель, физик и почетный профессор Мадридского университета Комплутенсе, обнаружила в архивах своего отца сотни документов и фотографий, касающихся пациента М. Основываясь на клинических наблюдениях за солдатами в течение 1940-х годов, доктор Гонсало разработал новые гипотезы о динамике его мозга.

Доктор Хусто Гонсало Фото: Cereflauta

Он предположил, что последствия повреждения головного мозга зависят как от его размера, так и от положения травмы. Таким образом, повреждение головного мозга не нарушило одну конкретную функцию мозга, но повлияло на баланс функций.

Доктор Гонсало выделил три синдрома: центральный (когда нарушаются многие органы чувств), парацентральный (когда последствия нарушения нескольких органов чувств распределяются неравномерно) и маргинальный (когда затрагиваются только определенные органы чувств).

Пациент М продолжал посещать Хусто Гонсало до самой смерти доктора в 1986 году.