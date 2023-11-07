«Тайная» комната с росписями Микеланджело впервые открыта для публики. Здесь он прятался от смертного приговора

Художник провел несколько месяцев в камере под капеллой Медичи, чтобы избежать осуществления приговора Папы Климента VII.

Микеланджело Буонарроти (1475 – 1564) оставил после себя целый ряд выдающихся произведений искусства, в том числе статую Давида и величественные фрески, украшающие потолок Сикстинской капеллы.

А теперь для публики официально открыта «секретная» комната во Флоренции, стены которой расписаны рукой великого творца. Историки полагают, что эти росписи итальянский мастер эпохи Возрождения создал, уклоняясь от смертного приговора, вынесенного Папой Климентом VII на фоне его ссоры с могущественной семьей Медичи.

Считается, что Микеланджело провел около двух месяцев, скрываясь в крошечной камере под капеллой Медичи в базилике Сан-Лоренцо в 1530 году. За это время он углем и мелом создал десятки рисунков, напоминающих его предыдущие работы, в том числе изображение Леды и Лебедя.

О существовании росписей никто не знал до 1975 года. Работы мастера обнаружил тогдашний директор капеллы Медичи Паоло Даль Поджетто. Он заметил люк под шкафом, который вел в комнатку длиной 10 метров и шириной три метра. Стены камеры, которая до 1955 года использовалась для хранения запасов угля, а затем была запечатана на следующие два десятилетия, были разобраны, а эскизы были обнародованы.

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«Он рисовал вещи из прошлого, как будто совершал путешествие по воспоминаниям… это было похоже на альбом его работ», – Паола Д’Агостино, директор музеев Барджелло.

Широко распространено мнение, что Микеланджело искал убежища в этой комнате, чтобы спрятаться от Медичи, своих бывших покровителей. В 1530 году папа Климент VII вынес Микеланджело смертный приговор после его размолвки с могущественным семействам Медичи.

Считается, что местонахождение тайника обнаружил Джован Баттиста Фигиованни, который был настоятелем базилики Сан-Лоренцо, где Микеланджело проводил работы. Единственный источник света в комнате исходит из крошечного застекленного окна, откуда Микеланджело мог видеть улицу наверху.

В конце концов творец был помилован Медичи, а Папа отменил приговор, чтобы художник мог завершить работу над Сикстинской капеллой и капеллой Медичи. Микеланджело уехал из Флоренции в Рим в 1534 году.

До сих пор зал, который откроется для публики 15 ноября, в основном был доступен только ученым-искусствоведам. Количество посетителей будет ограничено до четырех человек за раз, чтобы помочь сохранить пространство и его реликвии.