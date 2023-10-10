Таможня США конфисковала у женщины фекалии жирафа

Она собиралась сделать из них украшения.
Во время проверки в аэропорту Миннеаполис-Сент-Пол таможенники обнаружили фекалии жирафа, которые женщина подобрала во время поездки в Кению.
Женщина из Айовы сказала, что планировала использовать фекалии для изготовления ожерелья, как она делала это раньше с лосиными фекалиями. Власти уничтожили фекалии, поскольку они могут переносить заболевания, которые могут передаться людям, прикасающимся к ним.
По данным Общественного радио Миннесоты, фекалии жирафа можно привезти в США при наличии соответствующих разрешений и проверок. При этом, женщине не грозят санкции, поскольку она задекларировала фекалии и передала их таможне.
«Существует реальная опасность ввоза фекалий в США. Если бы этот человек въехал в США и не задекларировал эти предметы, существовала высокая вероятность того, что кто-то мог заразиться от этих украшений и у него возникли бы серьезные проблемы со здоровьем», – заявила Лафонда Саттон-Берк, директор службы таможенного и пограничного контроля в Чикаго.
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