Таракан заполз в горло мужчины и просидел там три дня

Его обнаружили только из-за неприятного запаха изо рта.

В Китае таракан заполз в нос мужчины, добрался до трахеи и просидел там три дня. Насекомое обнаружили только потому, что китайца стал беспокоить запах изо рта, пишет Asia One.

58-летний мужчина из Хайкоу, провинция Хайнань, проснулся ночью со странным ощущением, что что-то ползет по его носу. Затем он почувствовал, как что-то попало ему в горло, и начал кашлять, но ничего не вышло, поэтому он просто снова заснул. На следующий день китаец выбросил инцидент из головы и просто занимался своими делами, пока не понял, что у него появился неприятный запах изо рта.

Мужчина ходил с таким запахом три дня, но потом, когда к нему добавился кашель с желтой мокротой, все же решил обратиться к врачу. ЛОР не обнаружил в носу и горле пациента ничего подозрительного, но китаец настаивал, что с ним что-то не так.

В итоге его направили к доктору Лин Лин, врачу-реаниматологу больницы. Он провел компьютерную томографию грудной клетки и обнаружил тень в заднем базальном сегменте правой нижней доли, что указывало на то, что там застрял инородный предмет. Пациента направили на бронхоскопию.

«Во время процедуры я отчетливо увидел что-то с крыльями в бронхе. Оно было покрыто большим количеством мокроты. После отсасывания окружающей мокроты стало понятно, что это таракан», — сказал доктор Лин.

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На следующий день пациенту стало легче, и его выписали. Неприятный запах изо рта исчез после нескольких промываний.