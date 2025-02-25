Тарантул укусил пилота с аллергией на пауков прямо во время полета

Восьминогий безбилетник предположительно забрался на борт во время остановки в Марокко.

Пилоту авиакомпании Iberia на прошлой неделе пришлось непросто: прямо внутри кабины его атаковал тарантул.

Инцидент произошел в прошлую пятницу во время выполнения рейса из Дюссельдорфа в Мадрид, сообщает The Canarian Weekly. Ко всему прочему, пилот поспешил сообщить экипажу об имеющейся аллергии на пауков.

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К счастью, в аптечке на борту имелся противовоспалительный аппарат с иммунодепрессивными свойствами, применяемый для купирования симптомов острых аллергических реакций, который незамедлительно ввели пострадавшему. В итоге полет продолжился без эксцессов, и самолет благополучно приземлился в аэропорту Барахас в Мадриде. Представители авиакомпании позже сказали, что пилот в порядке и его здоровью ничего не угрожает.

Как же тарантулу удалось пробраться на борт? Предполагается, что восьминогий попал на Airbus A320 за несколько дней до рейса, когда самолет делал остановку в марокканском городе Касабланка. Возможно, он залез в чей-то чемодан, а потом благополучно выбрался, так и оставшись незамеченным. Если это и правда так, то в течение недели тарантул знатно попутешествовал, побывав в Брюсселе и Цюрихе.

По прибытии в Мадрид воздушное судно тщательно обработали, чтобы выкурить нежданного пассажира. Это привело к трехчасовой задержке, после чего самолет благополучно вылетел в испанский город Виго. Сообщается, что пассажиры следующего рейса, которые были в курсе произошедшего, весь полет нервно оглядывались по сторонам и проверяли свои сиденья.