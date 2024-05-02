Москва для автолюбителей: 5 мест

Автомобильный туризм – настоящий тренд последних лет. А куда отправиться автотуристу, который наконец доехал до столицы? Или, наоборот, столичному водителю, у которого нет времени на затяжные экспедиции по трассам нашей необъятной страны? Вместе с Tele2 мы собрали пять подходящих мест, которые понравятся ценителям автомобильной эстетики.

Музей Гаража особого назначения

Куда ехать? Павильоны №53 и 54 на ВДНХ

Гараж особого назначения (ГОН) — структурное подразделение Федеральной службы охраны Российской Федерации, которое занимается транспортным обслуживанием первых лиц государства. В 2021 году ГОН отметил столетний юбилей.

Основу постоянной экспозиции музея музея ГОНа составляет уникальная коллекция автомобилей. Это модели из гаража последнего российского Императора и руководителей Советского государства и современной России, а также машины сопровождения и мотоциклы Почетного эскорта. Среди центральных экспонатов — автомобиль AURUS Senat Limousine, доставивший Президента России В. В. Путина на церемонию инаугурации в мае 2018 года.



Есть здесь и эксклюзивные учебно-игровые автотренажеры и интерактивные экспонаты – виртуальная примерочная, где можно примерить на себя обмундирование сотрудников ГОНа, разобранный мотоцикл, разрезные макеты силовых агрегатов и многое другое.

Фото: gon-museum.ru

Интерес к автотуризму по России стремительно растет. Можно самостоятельно планировать маршрут и преодолевать большие расстояния на новых автомагистралях за считанные часы. Главное в любых поездках – всегда оставаться на связи. Стабильное соединение – залог действительно комфортного путешествия. С Tele2 комфорт и надежная связь в дороге будут обеспечены.

Музей японских автомобилей Buckets Empire

Куда ехать? Москва, Ташкентская улица, дом 28, строение 1

Всем, кто любит автомобили и японскую культуру (можно даже по отдельности), стоит непременно посетить этот музей. Здесь собрана впечатляющая коллекция раритетных и современных японских машин, от маленьких кей-каров до мощных спорткаров. В музее также проводятся тематические выставки и мероприятия, посвященные японской автокультуре.

Фото: Buckets Empire - Музей японских автомобилей / ВКонтакте

Музей автомобильных историй

Куда ехать? Москва, улица Коптевская, 71

Этот музей создан для того, чтобы прививать к детям любовь к автомобилям, а взрослых – отправлять снова в детство. Ведь именно здесь находится внушительная – и уникальная – коллекция педальных машинок! Здесь проводят экскурсии с рассказами про педальные автомобили как часть истории, создают безопасное пространство для творчества и демонстрируют, как чинят обычные машины (в настоящем сервисном цехе).

А ещё в музее есть целый автогородок, где юных водителей обучат ПДД. Дети смогут передвигаться по дорогам Автогородка за рулём тех самых педальных автомобилей, учиться распознавать дорожные знаки и правильно вести себя на дороге.

Tele2 предлагает своим клиентам стабильную связь и быстрый бесперебойный интернет даже на новых скоростных дорогах. Например, на трассе М-12 «Восток», которая тянется на 810 километров и связывает Москву с Владимирской и Нижегородской областями, Чувашией и Татарстаном.

Автодром Moscow Raceway

Куда ехать? Московская область, Волоколамский административный округ, дер. Шелудьково, 39

Эта локация расположена не совсем в Москве – но добраться туда стоит. Автодрому присвоена высшая категория FIA — Grade 1. Необычная и чрезвычайно требовательная к навыкам пилотажа трасса Moscow Raceway была построена по проекту и под руководством знаменитого архитектора Германа Тильке, автора большинства современных трасс для «Формулы-1». Сейчас можно с уверенностью сказать, что это – автодром мирового класса.

На автодроме фанаты автоспорта могут попробовать свои силы на настоящем гоночном треке. Здесь регулярно проводятся соревнования по дрифту, различные соревнования и многое другое – актуальную афишу лучше смотреть заранее. Также на территории Moscow Raceway работают лучшие школы водительского мастерства.

Фото: RDS GP / moscowraceway.ru

Покоряя новые направления, абоненты Tele2 могут не беспокоиться о качестве связи, делиться впечатлениями с родными и друзьями, искать информацию о достопримечательностях и пользоваться навигацией без задержек. У пассажиров же получится отдохнуть, просматривая хорошие фильмы, общаясь в мессенджерах и слушая плейлист для путешествий.

Mercedes Bar

Куда ехать? Москва, Кутузовский пр-т 2/1, стр. 1. 31 этаж Radisson Collection Hotel (гостиница Украина)

На 31 этаже отеля Radisson Collection Hotel Moscow расположен панорамный бар с авторскими коктейлями – Mercedes Bar. Отсюда открывается потрясающий вид на Москву, а стильный интерьер наверняка был вдохновлен дизайном автомобилей Mercedes-Benz. Здесь вы сможете насладиться фирменными коктейлями с отсылкой к автомобильной культуре (лаконичными как внешне, так и на вкус – всё как подобает).

Фото: Майтесян Армен / фотохостинг rtraveler.ru