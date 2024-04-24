Телеканал «Моя Планета» приглашает принять участие в фотоконкурсе «Планета Россия»

Фотоконкурс призван отразить неповторимость и красоту России – с её прекрасными природными пейзажами, удивительной культурой и современными достижениями.

«Моя Планета» предлагает фотолюбителям и профессионалам поделиться самыми яркими и впечатляющими фотографиями из памятных путешествий по нашей стране. Для этого важно лишь умение замечать красоту вокруг.

«Покажите на своих снимках Россию такой, какой вы её увидели! Ваше творчество может отражать всё, что вызывает восторг и гордость, наполняет энергией, вдохновляет и оставляет неизгладимые впечатления в сердце. Наш конкурс — это безграничный простор для вашего творчества! Давайте вместе „нарисуем‟ портрет нашей неповторимой и необъятной „Планеты Россия‟!» — говорит главный редактор телеканала «Моя Планета» Роман Лобашов.

Реклама

Победители будут выбраны экспертным жюри. Они получат возможность увидеть свои работы в разных городах нашей страны.

На конкурс можно отправлять фотографии любых жанров и направлений. Это может быть портрет колоритного местного жителя, забавное фото какого-нибудь лесного зверя, ландшафтные снимки природных объектов, фотографии городских архитектурных шедевров или необычных музейных экспонатов.

Организаторы ждут фотографии со всех уголков страны — от Балтийского моря до Тихого океана, от Мурманска до Сочи! Они также призывают фотографов поделиться историями: как создавались фотографии? Что на них вдохновило? А что осталось за кадром?

На телеканале надеются, что эти впечатления станут настоящей галереей и смогут воодушевить других людей на новые открытия и путешествия по России.