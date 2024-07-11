Температура на Земле бьёт тепловые рекорды весь последний год

Июнь 2024 года вошёл в тройку самых знойных месяцев за последние десятилетия, уступив место только июлю и августу предыдущего года.

Температура на планете Земля бьёт тепловые рекорды уже 12 месяцев подряд, говорится в докладе Европейской климатической службы по изменению климата «Copernicus» (C3S).

Средняя температура в июне 2024 года по миру составила 16,66 °C – на 0,67 выше среднего показателя для этого месяца за последние 30 лет. В службе отмечают, что первый месяц лета стал вторым самым тёплым июнем в Европе за всю историю наблюдений.

В России высокая температура в начале лета также побила все рекорды за прошедшие десятилетия, а вскоре южные регионы нашей страны столкнутся с новой тепловой волной.

Всего средняя мировая температура в период с июля 2023 года по июнь 2024 года поднялась на 1,64°С в сравнении с доиндустриальным периодом. Промышленная революция в XVIII-XIX веках стала отправной точкой, после которой в атмосферу начало выбрасываться огромное количество парниковых газов как результат массового сжигания ископаемого топлива.

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«Климат продолжает нас тревожить – за последние 12 месяцев были побиты рекорды, которых раньше никогда не отмечали», — поделилась в заявлении заместитель директора C3S Саманта Берджесс.

Климатолог уточнила, что такая аномалия вызвана прежде всего выбросами парниковых газов и атмосферным явлением Эль-Ниньо – потеплением в тропической части Тихого океана. Именно с Эль-Ниньо, который сформировался в прошлом году и закончился в июне, и связывают рекордную жару.

В 2015 году на Конференции по климату в Париже почти все страны мира подписали Парижское соглашение: они договорились всеми силами добиваться существенного сокращения глобальных выбросов парниковых газов и ограничения повышения глобальной температуры в этом столетии до 2 °C при одновременном поиске средств для еще большего замедления роста глобальной температуры – до 1,5°C.

Средняя температура на планете поднялась на 2°C впервые за всю историю наблюдений читать

Новые температурные рекорды в последние 12 месяцев вызывают беспокойство, но эксперты предрекают окончание волны экстремальной жары в ближайшее время. Однако в климатической службе напоминают, что даже незначительное на первый взгляд потепление будет и дальше напоминать о себе тепловыми волнами, наводнениями и разрушениями экосистем.