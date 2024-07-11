авторизация

Нет аккаунта?

регистрация

Уже есть аккаунт?

сброс пароля

№ 2(11)

Май – июнь

Russian Traveler №2(11) 2024
Голосование в премии Russian Traveler Awards
Голосование в премии Russian Traveler Awards

№ 2(11)

Май – июнь

Russian Traveler №2(11) 2024
Голосование в премии Russian Traveler Awards
Голосование в премии Russian Traveler Awards

Внимание! На нашем сайте используются cookie-файлы.

Если вы не хотите, чтобы мы использовали cookie-файлы, вы можете изменить настройки своего браузера.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.

Температура на Земле бьёт тепловые рекорды весь последний год

Фото: Пацкевич Роман / фотохостинг Russian Traveler

Июнь 2024 года вошёл в тройку самых знойных месяцев за последние десятилетия, уступив место только июлю и августу предыдущего года.

Температура на планете Земля бьёт тепловые рекорды уже 12 месяцев подряд, говорится в докладе Европейской климатической службы по изменению климата «Copernicus» (C3S). 

Средняя температура в июне 2024 года по миру составила 16,66 °C – на 0,67 выше среднего показателя для этого месяца за последние 30 лет. В службе отмечают, что первый месяц лета стал вторым самым тёплым июнем в Европе за всю историю наблюдений.

В России высокая температура в начале лета также побила все рекорды за прошедшие десятилетия, а вскоре южные регионы нашей страны столкнутся с новой тепловой волной.

Всего средняя мировая температура в период с июля 2023 года по июнь 2024 года поднялась на 1,64°С в сравнении с доиндустриальным периодом. Промышленная революция в XVIII-XIX веках стала отправной точкой, после которой в атмосферу начало выбрасываться огромное количество парниковых газов как результат массового сжигания ископаемого топлива.

«Климат продолжает нас тревожить – за последние 12 месяцев были побиты рекорды, которых раньше никогда не отмечали», — поделилась в заявлении заместитель директора C3S Саманта Берджесс.

Климатолог уточнила, что такая аномалия вызвана прежде всего выбросами парниковых газов и атмосферным явлением Эль-Ниньо – потеплением в тропической части Тихого океана. Именно с Эль-Ниньо, который сформировался в прошлом году и закончился в июне, и связывают рекордную жару. 

В 2015 году на Конференции по климату в Париже почти все страны мира подписали Парижское соглашение: 

они договорились всеми силами добиваться существенного сокращения глобальных выбросов парниковых газов и ограничения повышения глобальной температуры в этом столетии до 2 °C при одновременном поиске средств для еще большего замедления роста глобальной температуры – до 1,5°C. 

Новые температурные рекорды в последние 12 месяцев вызывают беспокойство, но эксперты предрекают окончание волны экстремальной жары в ближайшее время. Однако в климатической службе напоминают, что даже незначительное на первый взгляд потепление будет и дальше напоминать о себе тепловыми волнами, наводнениями и разрушениями экосистем.

Читайте также

Рекомендации

о насРеклама на сайте

© ООО «Ясно Паблишинг», 2024