Тигровая акула изрыгнула неожиданную жертву перед учёными

Хищница могла съесть ехидну на мелководье, но исследователи всё равно были поражены.

Ученые из Университета Джеймса Кука проводили исследование морской фауны и флоры на северо-востоке Австралии. Во время работы они заметили трехметровую тигровую акулу и принялись наблюдать за ней. Вскоре опасная морская хищница изрыгнула... мертвую ехидну, одного из самых знаменитых австралийских эндемиков.

Исследователь Николас Любиц предположил, что акула могла съесть ехидну, когда та находилась на мелководье у берега или переплывала воду между островами, что свойственно этим животным. Любиц уточнил, что ехидна осталась непереваренной. Так учёные поняли, что прожорливая акула поживилась жертвой совсем недавно. Но ехидна, судя по всему, оказалась ей не по зубам.

«Тигровые акулы — всеядные существа. Они настоящие падальщики», — подчеркнул Любиц.

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Ехидны, обитающие в Австралии и Новой Гвинее, напоминают ежей или маленьких дикобразов из-за своей грубой шерсти и игл. Как и ежи, они способны свернуться в шар в случае опасности. Из других удивительных фактов про ехидн – они относятся к первозверям, млекопитающим, которые способны нести яйца. Таких животных на планете сейчас всего несколько видов (ещё утконосы). А ещё ехидны охлаждаются с помощью соплей, а их загадочный пенис не даёт учёным покоя.

Кстати, когда акулы съедают что-то неудобоваримое (панцири черепах, птичьи перья или крупные кости), они могут отрыгнуть не только жертву, но целиком весь свой желудок – для надёжности. Это явление называется эверсией желудка, и оно также встречается у нескольких видов акул: карибской рифовой, лимонной, тигровой и некоторых других. У них эверсия желудка происходит в случае стресса и при необходимости освободиться от еды, которую на самом деле не стоило есть. Поскольку этот механизм задуман природой — чаще всего после этой процедуры акула втягивает желудок обратно.

Ранее сообщалось, что жительница Калифорнии Лорианна Хеспе запечатлела на камеру момент, когда крупный морской лев (Otariinae) напал на синюю акулу (Prionace glauca) в заливе Монтерей.