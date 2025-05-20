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Тигры в Индии растерзали уже восемь человек за неделю

Тигры в Индии растерзали уже восемь человек за неделю

Всех жертв нашли возле границ заповедника Тадоба-Андхар.

За неделю в индийском штате Махараштра тигры убили восемь человек. Недавние случаи произошли возле заповедника Тадоба-Андхар в округе Чандрапур. Среди погибших — пожилые мужчины и женщины, собиравшие древесину и ягоды в лесах региона.

Первый случай произошел 10 мая, тогда погибли три женщины из одной семьи. После этого нападениям подверглись еще пять местных жителей, три женщины и двое мужчин — один из них скончался в больнице. Все жертвы были найдены вблизи границ заповедника.

Ранее сообщалось, что в Индии жители села поймали тигра, растерзавшего местного пастуха, и забили его камнями.

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