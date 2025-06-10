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«Ткань будущего»: в России начали делать одежду из чайного гриба

«Ткань будущего»: в России начали делать одежду из чайного гриба

Полученный материал предположительно эластичен и биоразлагаем.

Россияне теперь делают одежду из чайного гриба – его настой получают посредством симбиоза дрожжевого гриба с бактериями.

Сообщается, что природный материал можно получить при заварке в крупной ёмкости сладкого чая, который потом остужается. К полученной смеси добавляют чайный гриб. Состав затем рекомендуют упаковать в полиэтилен и убрать в темное место, чтобы предотвратить попадание воздуха и света – как-то так и получится «ткань». 

Полученный материал уже окрестили «тканью будущего»: он биоразлагаем и при соблюдении всех этапов и рекомендаций получается эластичным и похожим на кожу. Конечно, как многие природные материалы, «ткань из чайного гриба» уязвима для влажности и низких температур – на холоде она может развалиться, а влажный воздух размачивает материал. 

Несмотря на свою похвальную репутацию, медицинское сообщество относится к применению чайного гриба для лечения различных заболеваний скептически – там призывают людей употреблять полученный настой с осторожностью и в малых дозах.

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