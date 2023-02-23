Толстый кот стал самой популярной достопримечательностью польского города

Черно-белый кот Гацек покорил сердца туристов, посещающих Щецин.

Толстый кот, живущий на улице, стал самой популярной туристической достопримечательностью в польском городе Щецин.

Средневековый город может предложить посетителям множество туристических достопримечательностей, в том числе замок поморского герцога и парк Каспровича. Но Гацек, у которого есть даже собственная страница в соцсети и раздел на Google Maps, затмил их своим почти идеальным 5-звездочным рейтингом (не представляем, кто мог поставить коту меньше пяти звезд, но пусть это будет на их совести).

По словам местных жителей, Гацек, чье имя в переводе с польского означает «ушан» (это такая летучая мышь), впервые появился на улице Кашубской в центре Щецина 10 лет назад. Он прославился в 2020 году после того, как местный новостной сайт wSzczecinie опубликовал видео с ним.

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Говорят, что кот слонялся по улицам вместе с туристами, которые гладили и угощали его. В результате Гацек потолстел. Некоторые беспокоятся за его здоровье и критикуют тех туристов, кто помогают коту набирать лишний вес.

Но, похоже, «королю улицы Кашубской» нравится жить в своей деревянной будке возле магазина, владельцы которого заботятся о нем. Возле его дома есть знак, призывающий прохожих не гладить его, когда он спит, и угостить его лакомством или двумя, когда он решает показаться на улице.

По словам местных жителей и туристов, Гацек «фантастически красивый и превосходный парень», но у него есть склонность царапаться или воровать еду, когда он в плохом настроении.