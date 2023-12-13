Тонны мертвых сардин усеяли побережье в Японии

Власти настоятельно рекомендуют местным жителям не прикасаться к рыбе.

Как сообщают СМИ, тысячи мертвых сардин были выброшены на пляж на севере Японии, и причина этого происшествия до сих пор остается неизвестной.

Сардины, а также некоторое количество скумбрий, были выброшены на берег у острова Хоккайдо, образовав целое серебристое покрывало вдоль участка пляжа длиной около километра. Местные жители заявили, что никогда не видели ничего подобного. Некоторые собирали рыбу, чтобы продать ее или съесть, хотя власти запретили это делать.

Такаси Фудзиока, научный сотрудник Научно-исследовательского института рыбного хозяйства Хакодате, сказал, что он раньше слышал о подобных явлениях, но видел это впервые.

Он предположил, что рыбу, возможно, преследовали более крупные хищники, а затем сардины погибли из-за нехватки кислорода во время движения в плотно упакованном косяке. По его словам, рыба также могла внезапно попасть в холодные воды во время миграции.

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По словам Фудзиоки, разлагающаяся рыба может снизить уровень кислорода в воде и повлиять на морскую среду.

«Мы точно не знаем, при каких обстоятельствах эту рыбу выбросило на берег, поэтому я не рекомендую ее есть», – сказал Фудзиока.