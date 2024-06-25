Топ-10 незаменимых продуктов для хорошего пищеварения

Пищеварение – сложный физиологический процесс нашего организма, который обеспечивает механическую и химическую обработку питательных веществ в желудочно-кишечном тракте. Ученые Пермского Политеха рассказывают, как позаботиться о здоровье кишечника – они составили топ-10 незаменимых для хорошего пищеварения продуктов и пояснили свой выбор. Эксперт – кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры химических технологий ПНИПУ Екатерина Баньковская.

Екатерина Баньковская поясняет, что особенность пищеварения в толстой кишке заключается в том, что оно протекает в присутствии большого количества микроорганизмов. Микрофлора кишечника окончательно разлагает непереваренные пищевые вещества и компоненты пищеварительных секретов.



Под воздействием дрожжевых грибов оставшиеся углеводы сбраживаются до молочной и уксусной кислот, алкоголя и углекислого газа. Белковые вещества подвергаются гнилостному разложению с образованием метана, водорода, сернистого и других газов.



Сбалансированное питание уравновешивает процессы гниения и брожения, а одностороннее питание приводит к их расстройству и преобладанию одного из них. Вот 10 незаменимых для хорошего пищеварения продуктов.

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Ананас содержит бромелайн – общее название группы растительных ферментов, необходимых для усвоения белка. А еще он проявляет противовоспалительный эффект при артритах и артрозах, снижает объединение тромбоцитов, оказывает противоопухолевое действие при лечении рака молочной железы и толстой кишки. Фермент ускоряет заживление ран, способствует отторжению отмерших тканей, применяется в качестве иммуномодулятора в комплексном лечении аллергических заболеваний.

Киви богаты витамином С и калием. Аскорбиновая кислота участвует в превращении холестерина в желчные кислоты. Эта ягода необходима для разрушения токсинов в печени, нейтрализует свободные радикалы. Витамин С задействован в регуляции обмена углеводов, процессов свертывания крови, синтеза коллагена, регенерации тканей.

Яблоки содержат пектин, который регулирует работу кишечника и выводит токсины. Он также помогает снижать уровень холестерина в крови.

Артишок и его экстракты. В их состав входят кофеилхинные кислоты (производные кофейной кислоты), горькие вещества и флавоноиды. Они усиливают выработку компонентов желчи, улучшают детоксикационную функцию печени, нормализует липидный обмен. А еще артишок препятствует разрушению клеточных мембран и стимулирует регенерацию клеток гепатоцитов, которые производят желчь, это положительно влияет на функции печени.

Имбирь имеет противовоспалительные и противомикробные свойства, повышает в слюне содержание пищеварительных ферментов, уменьшает тошноту, рвоту и метеоризм, способствует активному пищеварению, очищает стенки сосудов от атеросклеротических бляшек, выводит излишки холестерина и препятствует его накоплению.

Инулин (полисахарид растительного происхождения, содержится в корнях артишока, одуванчика, топинамбура, цикория, девясила) стимулирует рост и активность бифидо- и лактобактерий, усиливает всасывание кальция в толстой кишке, нормализует метаболизм липидов, может предотвращать развитие сахарного диабета 2 типа. Кстати, инулин легко усваивается организмом человека, применяется как заменитель сахара при диабете.

Семена чиа богаты растворимой клетчаткой, которая улучшает переваривание и предотвращает запоры. Чиа также является хорошим источником жирных кислот омега-3, которые важны для здоровья сердца и мозга.

Овсяная каша тоже наполнена пищевыми волокнами, который регулируют уровень сахара в крови и улучшают пищеварение. Витамины группы В и железа делают овсянку полезной для нервной системы и предотвращения анемии.

Кефир содержит пробиотические бактерии, которые улучшают микробный баланс кишечника. Кефир также является хорошим источником кальция и витамина D, которые важны для здоровья костей.

Зеленый чай содержит антиоксиданты, которые помогают защитить желудок от воспалений. Зеленый чай также способствует улучшению обмена веществ и повышению иммунитета.