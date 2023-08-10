Топ-25 стран с самым низкорослым населением: угадайте, кто на первом месте?

Большинство из них находятся в Юго-Восточной Азии.

Используя медицинские данные, Insider подсчитал средние показатели роста для 25 стран с самым низкорослым населением. Данные были получены из NCD Risk Factor Collaboration, проекта Имперского колледжа Лондона. В исследовании перечислены отдельные цифры роста мужчин и женщин для каждой страны.

Составители рейтинга взяли среднее значение этих двух цифр, чтобы получить приблизительное представление о среднем росте человека в каждой стране, а также перечислили отдельные цифры для мужчин и женщин.

Самые низкорослые люди живут на острове Восточный Тимор площадью около 15 тысяч квадратных километров. Средний рост мужчин на острове составляет 159,79 см, а женщин – 151,15 см. Среднее значение составляет 155,47 см.

Несколько других стран Юго-Восточной Азии также попали в список, в том числе Лаос и Филиппины, что, по мнению экспертов, связано с тем, что их предки приспособились к меньшему росту, чтобы выдерживать невыносимую жару.

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Топ-25 стран с самым низкорослым населением выглядит так:

Восточный Тимор

Средний рост: 155,47 см; мужчины – 159,79 см; женщины – 151,15 см

Лаос

Средний рост: 155,89 см; мужчины – 160,51 см; женщины – 151,26 см

Мадагаскар

Средний рост: 156,36 см; мужчины – 161,54 см; женщины – 151,18 см

Гватемала

Средний рост: 156,39 см; мужчины – 163,4 см; женщины – 149,38 см

Филиппины

Средний рост: 156,41 см; мужчины – 163,22 см; женщины – 149,6 см

Непал

Средний рост: 156,58 см; мужчины – 162,31 см; женщины – 150,86 см

Йемен

Средний рост: 156,92 см; мужчины – 159,88 см; женщины – 153,97 см

Бангладеш

Средний рост: 157,29 см; мужчины – 163,8 см; женщины – 150,78 см

Маршалловы острова

Средний рост: 157,05 см; мужчины – 162,8 см; женщины – 151,3 см

Камбоджа

Средний рост: 158,11 см; мужчины – 163,32 см; женщины – 152,9 см

Индонезия

Средний рост: 158,17 см; мужчины – 163,55 см; женщины – 152,79 см

Малави

Средний рост: 158,31 см; мужчины – 163,22 см; женщины – 154,4 см

Руанда

Средний рост: 158,73 см; мужчины – 162,67 см; женщины – 158,73 см

Индия

Средний рост: 158,76 см; мужчины – 164,94 см; женщины – 152,58 см

Вьетнам

Средний рост: 159,01 см; мужчины – 164,44 см; женщины – 153,59 см

Перу

Средний рост: 159,08 см; мужчины – 165,23 см; женщины – 152,93 см

Папуа-Новая Гвинея

Средний рост: 159,21 см; мужчины – 163,56 см; женщины – 154,87 см

Соломоновы острова

Средний рост: 159,27 см; мужчины – 164,14 см; женщины – 154,41 см

Мозамбик

Средний рост: 159,37 см; мужчины – 164,79 см; женщины – 153,96 см

Бутан

Средний рост: 159,46 см; мужчины – 165,3 см; женщины – 153,62 см

Бруней

Средний рост: 159,49 см; мужчины – 165 см; женщины – 153,98 см

Мьянма

Средний рост: 159,52 см; мужчины – 164,67 см; женщины – 154,37 см

Либерия

Средний рост: 159,66 см; мужчины – 163,66 см; женщины – 155,66 см

Гондурас

Средний рост: 160,11 см; мужчины – 166,39 см; женщины – 153,84 см

Шри-Ланка

Средний рост: 160,12 см; мужчины – 165,68 см; женщины – 154,56 см

По оценкам ученых, около 80 процентов роста человека определяется унаследованными вариациями последовательности ДНК.

В 2010 году команда из Гарвардской медицинской школы выявила сотни мутаций, на которые приходится около 10 процентов унаследованной разницы в росте среди людей. Они обнаружили сотни вариантов, связанных с ростом, по крайней мере, в 180 различных участках генома человека.

Страной с самым высокорослым населением считаются Нидерланды со средним ростом 175,62 см.