Топ-25 стран с самым низкорослым населением: угадайте, кто на первом месте?

Большинство из них находятся в Юго-Восточной Азии.
Используя медицинские данные, Insider подсчитал средние показатели роста для 25 стран с самым низкорослым населением. Данные были получены из NCD Risk Factor Collaboration, проекта Имперского колледжа Лондона. В исследовании перечислены отдельные цифры роста мужчин и женщин для каждой страны.
Составители рейтинга взяли среднее значение этих двух цифр, чтобы получить приблизительное представление о среднем росте человека в каждой стране, а также перечислили отдельные цифры для мужчин и женщин.
Самые низкорослые люди живут на острове Восточный Тимор площадью около 15 тысяч квадратных километров. Средний рост мужчин на острове составляет 159,79 см, а женщин – 151,15 см. Среднее значение составляет 155,47 см.
Несколько других стран Юго-Восточной Азии также попали в список, в том числе Лаос и Филиппины, что, по мнению экспертов, связано с тем, что их предки приспособились к меньшему росту, чтобы выдерживать невыносимую жару.
Названы самые гостеприимные страны мира
Топ-25 стран с самым низкорослым населением выглядит так:
- Восточный Тимор
Средний рост: 155,47 см; мужчины – 159,79 см; женщины – 151,15 см
- Лаос
Средний рост: 155,89 см; мужчины – 160,51 см; женщины – 151,26 см
- Мадагаскар
Средний рост: 156,36 см; мужчины – 161,54 см; женщины – 151,18 см
- Гватемала
Средний рост: 156,39 см; мужчины – 163,4 см; женщины – 149,38 см
- Филиппины
Средний рост: 156,41 см; мужчины – 163,22 см; женщины – 149,6 см
- Непал
Средний рост: 156,58 см; мужчины – 162,31 см; женщины – 150,86 см
- Йемен
Средний рост: 156,92 см; мужчины – 159,88 см; женщины – 153,97 см
- Бангладеш
Средний рост: 157,29 см; мужчины – 163,8 см; женщины – 150,78 см
- Маршалловы острова
Средний рост: 157,05 см; мужчины – 162,8 см; женщины – 151,3 см
- Камбоджа
Средний рост: 158,11 см; мужчины – 163,32 см; женщины – 152,9 см
- Индонезия
Средний рост: 158,17 см; мужчины – 163,55 см; женщины – 152,79 см
- Малави
Средний рост: 158,31 см; мужчины – 163,22 см; женщины – 154,4 см
- Руанда
Средний рост: 158,73 см; мужчины – 162,67 см; женщины – 158,73 см
- Индия
Средний рост: 158,76 см; мужчины – 164,94 см; женщины – 152,58 см
- Вьетнам
Средний рост: 159,01 см; мужчины – 164,44 см; женщины – 153,59 см
- Перу
Средний рост: 159,08 см; мужчины – 165,23 см; женщины – 152,93 см
- Папуа-Новая Гвинея
Средний рост: 159,21 см; мужчины – 163,56 см; женщины – 154,87 см
- Соломоновы острова
Средний рост: 159,27 см; мужчины – 164,14 см; женщины – 154,41 см
- Мозамбик
Средний рост: 159,37 см; мужчины – 164,79 см; женщины – 153,96 см
- Бутан
Средний рост: 159,46 см; мужчины – 165,3 см; женщины – 153,62 см
- Бруней
Средний рост: 159,49 см; мужчины – 165 см; женщины – 153,98 см
- Мьянма
Средний рост: 159,52 см; мужчины – 164,67 см; женщины – 154,37 см
- Либерия
Средний рост: 159,66 см; мужчины – 163,66 см; женщины – 155,66 см
- Гондурас
Средний рост: 160,11 см; мужчины – 166,39 см; женщины – 153,84 см
- Шри-Ланка
Средний рост: 160,12 см; мужчины – 165,68 см; женщины – 154,56 см
По оценкам ученых, около 80 процентов роста человека определяется унаследованными вариациями последовательности ДНК.
В 2010 году команда из Гарвардской медицинской школы выявила сотни мутаций, на которые приходится около 10 процентов унаследованной разницы в росте среди людей. Они обнаружили сотни вариантов, связанных с ростом, по крайней мере, в 180 различных участках генома человека.
Страной с самым высокорослым населением считаются Нидерланды со средним ростом 175,62 см.
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