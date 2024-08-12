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Тоскуют ли кошки по умершим друзьям?

Фото: Unsplash

Они скучают даже по собакам.

Кошки умеют горевать по погибшим друзьям — причем не только по своим сородичам, но и по собакам, если они жили вместе. К такому выводу пришла группа психологов из Оклендского университета (США), пишет Naked Sciense.

Ученые поговорили с 412 владельцами кошек, в семье которых жили и другие животные, но затем умерли. Большинство людей рассказали, что их кошка долго и тяжело переживала утрату. Чаще всего горе проявлялось в изменении поведения и пищевых привычек: животное начинало дольше спать, отказываться от еды и игр, стремилось быть в одиночестве или наоборот ластилось к хозяину. Такое наблюдалось после смерти не только других кошек в доме, но собак.

При этом выраженность симптомов зависела от того, какие отношения были между животными. К примеру, если питомцы долго прожили вместе, то после смерти друга у кошек чаще проявлялась повышенная потребность во внимании хозяина.

Признаки горя после смерти друга выявляли и у других социальных животных. Например, из-за утраты близких могут горевать слоны, киты, дельфины, человекообразные обезьяны, в том числе собаки.

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