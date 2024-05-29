Тракторист под Самарой нашел остатки ихтиозавра

Ихтиозавры, или «рыбоящеры» — современники динозавров, которые жили в мезозое (240—100 млн лет назад). Их ископаемые остатки найдены в Северной Америке, Австралии и Евразии, встречаются они и в России. Древние животные жили и размножались в море, питались рыбой, были некрупных размеров — длиной 2—3,3 метра, с удлиненными челюстями. Название им дали из-за сильного сходства с рыбами.