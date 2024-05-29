Тракторист под Самарой нашел остатки ихтиозавра

Сохранилась большая часть скелета древнего ящера.
В Самарской области тракторист нашел остатки ихтиозавра. Сохранилась большая часть скелета древнего животного, сообщается на странице регионального археологического центра во «ВКонтакте».
Как отмечается, находку сделали Большечерниговском районе области. Скелет случайно обнаружил работник местного крестьянско-фермерского хозяйства
«Под тонким слоем земли многие миллионы лет скрывались останки ихтиозавра, древнего водного ящера. Удивительно, что нам даже удалось узнать, чем питался именно этот ихтиозавр — между ребер, в районе живота, сохранилась рыбья чешуя и фрагменты раковин моллюсков», — говорится в сообщении центра.
В скором времени находкой займутся специалисты.
Ихтиозавры, или «рыбоящеры» — современники динозавров, которые жили в мезозое (240—100 млн лет назад). Их ископаемые остатки найдены в Северной Америке, Австралии и Евразии, встречаются они и в России. Древние животные жили и размножались в море, питались рыбой, были некрупных размеров — длиной 2—3,3 метра, с удлиненными челюстями. Название им дали из-за сильного сходства с рыбами.
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