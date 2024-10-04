Трех кенгурят из зоопарков украл карлик-натуралист

Он хотел выменять их на редкую обезьянку.

Полицейские задержали мужчину, который похитил трех маленьких кенгурят из зоопарков. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Похитителем оказался 31-летний карлик по имени Иван. Из-за маленького роста оперативники, изучавшие записи с камер видеонаблюдения, сначала приняли его за ребенка. Но потом выяснилось, что Иван — профессиональный вор-форточник, который ловко пролезает в чужие дома и крадет оттуда деньги и ценные вещи.

При себе у мужчины нашли большую хозяйственную сумку, где находились двое похищенных кенгурят из Калужской области. Одно из животных было уже мертвым. Второго срочно отвезли в зоопарк, где за ним сейчас ухаживают ветеринары. Кенгуренка Кроша из Ярославля у вора уже не было — его успели продать в частный зоопарк в Москве.

Кроша удалось отыскать на следующий день, его уже забрали и вернули к маме в Ярославский зоопарк. Увидеть животное можно будет не раньше, чем на следующей неделе — сейчас оно восстанавливается под присмотром врачей. Похитителя детенышей уже арестовали на два месяца, а покупателя допрашивают — к нему у полицейских тоже возникли вопросы.

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На допросе выяснилось, что Иван давно тяготеет к диким животным. Например, одно время у него жил крокодил (и Иван даже пытался вывезти его в Сочи, чтобы жить с хищником поближе к морю). А кенгурят он мечтал выменять на редкую обезьяну у заводчика из Подмосковья.